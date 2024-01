“Tani do të fle më mirë!”- Janë rivalët më të mëdhenj, Guardiola flet pas lajmit “bombë” të largimit të Klopp: Ndeshjet kundër Liverpool kanë qenë një makth

Trajneri i Manchester City, Pep Guardiola është shprehur se “do të fle më mirë” sezonin e ardhshëm, duke e ditur se Jurgen Klopp nuk do të jetë një rival kryesor ne kampionatin anglez.









Por, Guardiola shtoi se trajneri i Liverpool-it do të kthehet së shpejti në nivelin më të lartë.

Jurgen Klopp dha lajmin “bombë” të premten se ai do të largohej në fund të sezonit, pas tetë vitesh e gjysmë në krye të klubit, pasi fitoi çdo kompeticion të nivelit të lartë me Liverpool.

Sipas Sky, Manchester City i Guardiolës ende dominon në Premier League.

I pyetur nëse do t’i mungojë Klopp sezonin e ardhshëm, trajneri i City u përgjigj me shaka: “Do të fle më mirë. Ndeshjet kundër Liverpoolit kanë qenë pothuajse një makth. Sigurisht që ai do të më mungojë. Unë u trondita si të gjithë”

Ndërsa shtoi: “Kanë qenë rivali ynë më i madh dhe personalisht ai ka qenë rivali më i mirë që kam pasur ndonjëherë në jetën time. Ai do t’i mungojë Premier League, karizma dhe personaliteti i tij. Dhe veçanërisht mënyra se si luajnë skuadrat e tij. Është gjithmonë kënaqësi të respektosh qasjen e tij, sa pozitive është pa marrë parasysh se çfarë. Sigurisht, i uroj atij gjithë të mirat. Është gjithmonë e vështirë, por tani e tutje Liverpooli do të jetë më i ashpër.”

Trajneri i Manchester City shprehu bindjen se Jurgen Klopp do të rikthehet, duke shtuar se futbolli ka nevojë për personalitete si ai.

“Ndoshta është mendimi im, ai nuk do ta pranojë, por do të kthehet. Ai do të kthehet në kombëtare, një ekip tjetër, diku, nuk e di.

Futbolli ka nevojë për personalitete si ai. Ëndrra ime është që të mund të darkojmë së bashku”, përfundoi Guardiola.