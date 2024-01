Temperaturat deri në -6 gradë Celsius, si parashikohet moti për fundjavën

Vendi ynë do të ndikohet nga kushte të qëndrueshme atmosferike gjatë fundjavës.









Në të gjithë territorin moti parashikohet i kthjellët, si edhe do të ketë vranësira të pakta kalimtare kryesisht në relievet malore në lindje.

Ndërsa temperaturat minimale do të arrijnë deri në -6 gradë Celsius.

Njoftimi i SHMU:

Për këtë fundjavë vendi ynë do të ndikohet nga kushte të qëndrueshme atmosferike për shkak të masave ajrore të thata dhe të ftohta me origjinë veriore.

Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin si dhe vranësira të pakta kalimtare kryesisht në relievet malore në lindje.

Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 1-8m/s ndërsa hera-herës era relativisht intensive dhe shpejtësi deri në 12-18m/s shoqëruar me valëzim në dete të forcës 2-4 ballë.