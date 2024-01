Fantazitë s*ksuale që “pushtojnë” ëndrrat tona? Ja çfarë nënkuptojnë: Truri dërgon mesazhin se nevojat tuaja fizike…

Çfarë nënkuptojnë fantazitë seksuale që pushtojnë ëndrrat tona dhe shpesh mund të na lënë me një ndjenjë kënaqësie të madhe fizike, por edhe turp apo siklet të madh? A na pëlqen vërtet shoku ynë më i mirë? Duam të bëjmë seks me të panjohur apo me ish-partnerin tonë?









Ëndrrat tona, sipas Frojdit, janë porta për të pavetëdijshmen dhe shpeshherë zbulojnë frikën, bllokimet dhe historinë tonë personale të papranuara që mund të hyjnë fshehurazi nga “dera e pasme” në të pavetëdijshmen.

Ëndrrat e dashurisë nuk mund të interpretohen në mënyrë të thatë dhe universale me një interpretim të vetëm. Interpretimi i ëndrrave varet kryesisht nga historia jonë personale, dhe ëndrrat dhe fantazitë seksuale nuk bëjnë përjashtim.

Nga ana tjetër, nuk duhet të anashkalojmë rolin e biologjisë. Një studim i publikuar në Journal of Sex Research zbuloi se gratë kanë më shumë ëndrra seksuale gjatë ovulacionit, me rreth 4% të ëndrrave që rezultojnë në orgazmë.

Megjithëse “lëmshi” i ëndrrave seksuale është shumë i ngatërruar dhe zbërthimi i tij është një çështje thjesht personale, megjithatë ka disa të dhëna më universale që zbulojnë disa ëndrra seksuale.

Seksi me të huaj, për shembull, mund të jetë një tregues i dëshirës seksuale në përgjithësi. Truri dërgon mesazhin se nevojat tuaja fizike nuk po plotësohen dhe se ndoshta duhet bërë diçka për këtë, përndryshe ëndrrat seksuale do të intensifikohen.

Gjithashtu, të bësh seks me ish-partnerët shpesh nuk do të thotë që dëshiron të rikthehesh në marrëdhënien tënde të mëparshme, edhe pse kjo është gjëja e parë që do të mendosh. Pse atëherë e ëndërroni ish-in tuaj me një intimitet që është zhdukur prej kohësh? Ndoshta shpjegimi është thjesht se trurit tuaj i duhet pak kohë për të “rivendosur” dhe për të krijuar rrjete të reja për të angazhuar partnerin e ri romantik – deri atëherë, seksi me partnerin e ri aktivizon rrugët më të vjetra nervore që ju kthejnë në të kaluarën. Jepini vetes pak kohë….

Por nëse ëndrrat me ish-in kanë një skenar edhe më të pasur, p.sh. ju shihni vazhdimisht një konflikt që keni pasur ose që po përpiqeni të rilidheni ose që jeni në një lidhje me të dy në të njëjtën kohë – ish-in dhe aktualin- atëherë ndoshta duhet të pyesni veten nëse ëndrra juaj ka të bëjë shumë më pak me seksin dhe shumë më tepër për dhimbjen e humbjes dhe pikëllimin e marrëdhënies që përfundoi dhe me të cilën ende nuk keni mundur të përballeni.

Ndërsa kthejmë kokën pas në ëndrrat tona të dashurisë, mund të zbulojmë se mesazhet që na dërgojnë kanë të bëjnë më pak me seksin, por me çështje që duhet të zgjidhen ose të cilave duhet t’u kushtojmë më shumë vëmendje.

Në çdo rast mos u përpiqni të analizoni gjithçka, besojini instinkteve tuaja dhe nëse mund të veproni bëjeni.