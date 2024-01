Goditi arbitrin kryesor të ndeshjes “Luzi-2008-Lushnja”, arrestohet punëtori i fushës së futbollit

Arbitri kryesor i ndeshjes Luzi 2008-Lushnja, Xhuljan Bacaj është goditur me grusht pas përfundimit të sfidës e cila u mbyll me rezultatin 1-2 në favor të lushnjarëve. Policia e shtetit bën me dije se agresori është vënë në pranga.









Luzi- Lushnja 1-2

Golat: Mandela 87’ (11-m) / Xhejms 56’, Canka 58’

Gjyqtarë: Xhuljan Bacaj, David Përndreca (Laç), Erind Hasanaj (Fier);

Njoftimi i policisë

Goditi arbitrin kryesor pas ndeshjes “Luzi-2008-Lushnja”, vihet në pranga 44-vjeçari, punëtor i fushës së futbollit ku u zhvillua ndeshja.

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Kavajë bënë arrestimin në flagrancë të shtetasit A. L., 44 vjeç (punëtor i fushës), për veprën penale “Goditja e sportistit, trajnerit, arbitrit, ndërmjetësit sportiv”.

Ky shtetas, në përfundim të ndeshjes “Luzi-2008-Lushnja”, në momentin që lojtarët dhe arbitrat po hynin në dhomat e zhveshjes, ka goditur arbitrin kryesor të ndeshjes. 44-vjeçari është neutralizuar menjëherë nga shërbimet e Policisë dhe është vënë në pranga.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme.

PANORAMASPORT.AL