“Me Bardhin, si e ke menduar jetën?”- Olsi e pyet për ndjenjat, Sara flet hapur. Zbulon lidhjen që ka patur me një artist nga Kosova

Sara Gjordeni në një bisedë me Olsi Bylykun ka folur për marrëdhënien që po krijon me Bardhin brenda shtëpisë së Big Brother Vip dhe gjithashtu ka zbuluar se dikur ka patur një lidhje me një artist nga Kosova.









Sara tha se ka qenë në lidhje me një artist të suksesshëm dhe e ka menaxhuar shumë mirë distancën, por nuk zbuloi se për kë bëhej fjalë.

Pjesë nga biseda:

Olsi: O zemra, po si e ke mendu jetën tënde me Bardhin, e kam seriozisht? Si e mendon lidhjen me një artist

Sara: Kam qenë me dikë, kam pasur një lidhje të gjatë por kam qenë shumë e re. Ishte shumë i suksesshëm

Olsi: I Shqipërisë apo i Kosovës

Sara: I Kosovës

Olsi: Si ishte jeta

Sara: Shumë e qetë. Unë jam shumë besnike në lidhje, nuk e kam problem distancën. Gjithçka vendoset në fillim