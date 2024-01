FOTO/ Premtoi s*ks me yllin e Napolit, aktorja e filmave me pullë të kuqe “tërbon” axurrët me…

Euforia e Napolit ka rënë ndjeshëm në këtë sezon si pasojë e rezultateve të paqëndrueshme, ndonëse ata ende e kanë “kurorën” e kampionit në Itali









Tifozja më e flaktë e skuadrës së Valter Maxarrit është padyshim Paula Saulino. Format fizke dhe hiret joshëse janë një nga “armët sekrete” që Paula përdor për të rritur optimizmin te mbështetësit e Napolit, e cila premtoi se do të kryente marrëdhënie s*ksuale me Kvaratskeliën nëse do të shpallej kampion vitin që lamë pas.

Kësaj radhe, për të bërë disi më interesante situatën me tifozët ajo pozon me bikinit në ngjyrë të kuqe, e kundërta e uniformës së Viktor Osimhen me shokë.