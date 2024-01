Historike/ Dy arbitre shqiptare do të drejtojnë ndeshjen e UEFA Women’s Champions League

Arbitrimi shqiptar vazhdon të ngjisë shkallët në arenën ndërkombëtare dhe së fundmi një lajm i mirë vjen nga UEFA.









Për herë të parë në histori, një arbitre shqiptare do të drejtojë një ndeshje të UEFA Women’s Champions League. Departamenti i Komunikimit në FSHF bën me dije se Emanuela Rusta do të gjykojë takimin SL Benfica W – Barcelona W, e vlefshme për raundin e gjashtë të UEFA Women’s Champions League, ndërsa një nga ndihmëset e saj do të jetë po një shqiptare, Edjena Kapxhiu në rolin e asistentes së parë.

Ndeshja, SL Benfica W – Barcelona W është programuar të luhet në Seixal të Portugalisë më datë 31 janar, prej orës 21:00.

Ky është një tjetër lajm i shkëlqyer dhe një sukses për arbitrimin shqiptar dhe Federatën Shqiptare të Futbollit, që marrin një vlerësim të tillë nga UEFA. Kjo vërteton edhe një herë rritjen e arbitrimit shqiptar dhe përfaqësimin në nivele të larta të skenës së futbollit europian e botëror.

Emanuela Rusta dhe Edjena Kapxhiu janë të pajisura me stemën e FIFA-s, ndërsa në qershorin e vitit 2023 Rusta u bë arbitrja e parë femër e promovuar nga Komiteti i Arbitrave në UEFA, duke u ngjitur në kategorinë e parë.

Deri më tani, Emanuela Rusta dhe Edjena Kapxhiu kanë drejtuar vetëm në sfidat kualifikuese, ndërsa të mërkurën në mbrëmje do të shkruajnë historinë duke drejtuar një ndeshje grupi në UEFA Women’s Champions League.

