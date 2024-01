Loja në grupe “mollë sherri”, Romeo acarohet keq me banorët në “BBVIP”: Deri në darkë ne erdhëm dhe ju dhamë bukë dhe ju bllokoni banjon

Loja në grupe mes banorëve në “Big Brother VIP”, ku duhet të rezistojnë sa më shumë me duart e lidhura me litar, i ka bërë “armiq” konkurentët e dy grupeve me njëri-tjetrin.









Mëngjesin e sotëm grupoi i Julian Dedës i kanë bllokuar banjon atij të Romeos gjë që ka sjellë debate të shumta mes tyre.

Moderatori i revoltuar nga ky gjest tha: “Deri në darkë ne erdhëm dhe ju dhamë bukë dhe ju bllokoni banjon”, ndërsa Olsi Bylyku i cili është nga grupi i tjetër iu përgjigj: “Shtyjeni sa të doni ne këtu na keni.