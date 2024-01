Orë vendimtare për të ardhmen e Brojës. Çelsi i hapur për ta shituar sulmuesin, ja shuma që duhet të paguajnë të interesuarit

E ardhmja e sulmuesit të Kombëtares, Armando Broja, mbetet ende në pikëpyetje, pasi emri i tij mbetet në vitrinën e merkatos dimërore. Duket se e ardhmja e tij është larg Çelsit, edhe pse dëshira e sulmuesit është që të vazhdojë me blutë e Londrës.

Sipas lajmeve që vijnë Anglia, Çelsi është i hapur për ta shitur Armando Broja para mbylljes së merkatos së janarit. Ata duan një huazim me detyrim blerje në fund të sezonit ose një shitje të Brojës për një shumë prej 35 milionë paund.

Fulham është në bisedime, por ende nuk është arritur një marrëveshje. Ulves është gjithashtu i interesuar për sulmuesin e Kombëtares shqiptare. Pra, janë orë vendimtare këto në vijim për të mësuar të ardhmen e Armando Brojës.

Chelsea are open to selling Armando Broja before the window shuts. They want a loan with an obligation or a permanent transfer for £35m plus.

Fulham are in talks but no agreement has been reached yet. Wolves are also interested.

[@JacobsBen] pic.twitter.com/VPPKT1N9pz

— Williams ©️ (@CFCNewsReport) January 29, 2024