“Qytetarët duhet të arrestojnë menjëherë Ramën”- Berisha: Shqiptarët s’e meritojnë një kryeministër që i vë drynin parlamentit vetëm për të shpëtuar nga hetimi

Ish-kryeministri Sali Berisha është shprehur se qytetarët duhet ta arrestojnë kryeministrin Edi Rama, duke e cilësuar bandit dhe hajdut.









Nga dritarja e shtëpisë së tij, Berisha tha se shqiptarët s’e meritojnë një kryeministër që i vë drynin parlamentit vetëm për të shpëtuar nga hetimi.

“Vendi është në shkatërrim!

Shqipëria sot ka 50 përqind më pak banorë se sa 10 vite më parë.

Shqiptarët çdo ditë rropaten në skamje dhe emigrim masiv.

A mund të durohet më ky?

Sot përjashton 19 deputetë sepse nuk do të hetohet, sepse po të hetohet, shqiptarët do marrin vesh se si vjedh ai, se ç’ka bërë ai me firmën e tij, se si ai në Durrës ka bërë gati të vjedhë 4 miliardë truall, tokë publike.

Se si ai me klanin e tij shumëfishon me progresion gjeometrik pasurinë.

Dhe së fundmi, verdikti i prokurorisë së SHBA, ka korruptuar për karrigen e tij, njeriun kryesor që duhej të mbronte atë vend nga korrupsioni. Ka korruptuar McGonigal.

Shqiptarët duhet të arrestojnë menjëherë Edi Ramën. Nuk e arreston Dumani, duhet ta arrestojnë qytetarët dhe ta dorëzojnë atje ku e ka vendin.

Kjo është një betejë jo e lehtë, por është absolutisht fitimtare.

Është një betejë të cilën djemtë dhe vajzat, burrat dhe gratë e guximshëm, e fitojnë dhe bëjnë historinë.

A mundet një bandit, një hajdut, një njeri që nuk njeh asnjë normë, asnjë ligj, asnjë moral dhe për pushtetin e tij është i gatshëm të bëjë çdo gjë, të qëndrojë më tej në pushtet edhe pas aktakuzës publike që prokuroria e SHBA i ka bërë atij?

Çdo ditë që kalon, çdo javë që kalon turpi bëhet më i madh për çdo shqiptar.

Të dashur miq!

Kjo është një kohë historike sepse përballeni ju, luftëtarë lirie, misionarë të qëndresës dhe guximit, misionarë të shpresës. Përballeni me krimin qeveritar. Përballeni me korrupsionin qeveritar. Përballeni me bandat e egra të qeverisë.

Por të gjitha këto sado të forta që duken, ju garantoj se para fuqisë suaj, janë dhe do të dëshmohen një kalbësirë.

Ndaj dhe thirrja ime është të ngrihemi në protestë, në mosbindje civile, të kapim Edi Ramën, ta dërgojmë aty ku e meriton.

Shqipëria nuk meriton kurrë, shqiptarët nuk meritojnë kurrë një kryeministër kriminel që korrupton zyrtarët e vendeve të tjera për të luftuar opozitën e vendit të tij.

Shqiptarët nuk meritojnë kurrë një kryeministër që i vë drynin parlamentit vetëm për të shpëtuar nga transparenca, nga hetimi që meriton.

Shqiptarët nuk meritojnë kurrë një kryeministër, i cili ka vendosur në kontroll në çdo institucion të këtij vendi. Në ekonomi, në media dhe në çdo gjë.

Dhe ky kontroll bazohet në një binom; krim, korrupsion dhe korrupsion dhe krim”, tha Berisha.