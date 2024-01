VIDEO/ “Jam rritur me çuna”- Banorja e ‘Big Brother VIP 3’ shpërthen ndaj konkurrentes me fjalor banal: Nuk ngatërrohet k*** me dollarin

Një debat i ashpër është zhvilluar në ‘Big Brother VIP 3’, ku është përdorur edhe një fjalor banal nga ana e ish-Miss Globe Sara Gjordeni.









Teksa po debatonte me Ilnisën për punët e shtëpisë, në një moment Sara i drejtohet me fjalët “Nuk ngatërrohet … me dollarin”.

Ndërsa më tej shton se është e ndërgjegjshme dhe se e di mirë kuptimin e fjalisë që tha.

Debati:

Sara: Nuk ngatërrohet … me dollarin

Rike: E ke pastruar ti (Albit) se të pashë

Sara: Shprehjen e di, se me çuna jam rritur se çuna kam në shtëpi

Rike: Unë se di këtë shprehjen

Sara: E di unë se jam rritur me çuna

Ilnisa: Ti mos mbaj krahë kur ajo po gënjen në sy të të gjithëve. Është turp!

Rike: Po e kam Albin duke pastruar

Sara: Për të gjitha gjerat që kam parë dhe tik am thënë në sy. Ç’lidhje kam unë? Po ka ardh dita që

Ilnisa: Ti s’je fare aktive mi zemër…

Sara: Me ty nga sot e kam personale se të kam nxjerrë anash dhe të kam thënë më jep një detyrë

Ilnisa: Po çfarë do më bësh ti mua?