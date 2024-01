Buzëqesh Interi, më në fund Asllani. 21-vjeçari gati të marrë më shumë përgjegjësi, Inzagi korr frytet e tij të para

“Çalhanoglu më ndihmon shumë, por është koha që edhe unë të marr përgjegjësi”. Fjalët e Kristjan Asllanit pas Fiorentina-Inter janë falënderim dhe njëkohësisht një shpallje e objektivave të tij.









Nga ana tjetër, për të qenë zëvendësi më i mirë i mundshëm i violinës së parë në regji, nuk ka mënyrë më të mirë sesa të mësosh sa më shumë nga një prej interpretuesve më të fortë të rolit dhe më pas të vësh në praktikë sekretet, duke i përshtatur ato me mënyrën tënde të të luajturit futboll. Dhe një asist vendimtar nga goditja e këndit është demonstrimi i përsosur i asimilimit të mësimit nga një nxënës i përulur si ai.

SHFRYTËZOI SHANSIN

Me Hakan Çalhanoglunë në tribunë për shkak të pezullimit, për herë të katërt këtë sezon dhe të parën në Serinë A, 21-vjeçari shqiptar u aktivizua titullar kundër Fiorentinës. Deri të dielën kishte shkuar gjithmonë keq në tre të mëpërparshmet, por në “Artemio Franchi” muzika ka ndryshuar. Asllani nuk gaboi dhe i shërbeu kapitenit Lautaro Martinez asistin e ëmbël duke regjistruar dhe pasimin e tij të parë për gol me fanellën e Interit: në tri pikët që vlejtën parakalimin e Juventusit në krye të kampionatit dhe shkuarjes +4 virtuale, është sigurisht edhe firma e tij.

NDËRGJEGJËSIMI

“Nuk e kam ndjesinë si me ndeshjet vitin e kaluar, jam më i qetë”. Edhe kjo fjali e dytë e nxjerrë nga intervista pas ndeshjes e ish-lojtarit të Empolit, e bën atë të tingëllojë më shumë si një veteran, sesa një lojtar U-21. Mes rreshtave, Asllani pranon vështirësitë fiziologjike të së shkuarës, pranon se ka pasur ndihmë nga shokët më me përvojë dhe zbulon gjithashtu një ndërgjegjësim të rëndësishëm për të ardhmen: ka ardhur koha për të marrë përgjegjësitë, pra presionin dhe pritshmëritë. Ajo goditje këndi, pikërisht specialiteti i Çalhanoglusë, peshon shumë dhe është plot kuptim. Në verë Kristjani nuk kishte interes për asnjë mundësi huazimi dhe shfrytëzoi në maksimum punën e viteve 2022-2023 në “Appiano Gentile” për të shkuar përtej minutave të fundit të ndeshjes që Simone Inzagi i jep herë pas here si regjisor.

PIKËNISJA

Me 90 minutat e luajtura në Firence, regjisori i Interit ka regjistruar 500 minuta në total këtë sezon dhe ka kaluar Aleksis Sançezin në renditjen e lojtarëve më të aktivizuar këtë sezon nga Inzagi: më pak se ai dhe sulmuesi kilian kanë luajtur vetëm Huan Kuadrado, Devi Klasen, Emil Auder, Stefano Sensi dhe Lusien Agume. Është e qartë se e gjithë kjo listë përbëhet nga lojtarë që kanë një status krejtësisht të ndryshëm nga Kristjan Asllani, për arsye të ndryshme. Vendosja e minave për Hakan Çalhanoglunë nuk është qëllimi i lojtarit apo trajnerit, por performanca e parë e mirë si titullar e talentit të Kombëtares shqiptare është një pikënisje për të ardhmen: Kristjan dha asistin vendimtar dhe luajti në mënyrë diskrete, por gjithashtu tregoi se e interpretoi rolin ndryshe nga ajo që bën mesfushori turk. Ai e menaxhon topin mirë dhe me personalitet, pavarësisht se e mban shumë në këmbët e tij dhe Inzagi do t’i kërkojë që ta përpunojë më pak kur nuk është e nevojshme, për shembull. Por ndërkohë ai dëgjon, vëzhgon dhe e zbaton në praktikë. Ai ka bërë hapin e parë të madh dhe tani vjen pjesa më e mirë. “

Androkli Dralo- PANORAMASPORT.AL