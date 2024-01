“Në një kampionat normal Tirana do kishte hequr dorë nga titulli”, Ernest Gjoka: Askush nuk e ka një lojtar si Balaj

Ernest Gjoka mendon se formula e kampionatit në këtë sezon ka sjellë shumë anomali në paraqitjet e skuadrave të ndryshme. Gabimet e Tiranës, mungesa e eksperiencës në shumë ekipe apo edhe ulja e ritmit janë disa nga problemet që ka konstatuar trajneri i njohur.









Në intervistën e tij për “Sport News” në “News 24”, Gjoka theksoi në bashkëbisedimin me moderatoren Trevisa Tufa se vetëm në fund do të shihej çfarë rezultati do të prodhonte “Final Four”, teksa sinjalizoi një ish-skuadër të tijën si më të rrezikuarën për rënien nga kategoria.

Edhe kjo javë prodhoi fitore me goleadë, është realisht një garë kaq e fortë?

Është garë e fortë, pasi niveli i skuadrave është i barabartë. Gjë e mirë është që shënohen gola. Në një kampionat që prodhohen gola, ka atmosferë ndryshe. Është ndërruar brezi, nuk ka aq shumë eksperiencë. Për shembull ndeshja e djeshme e Dinamos, skuadra po fitonte 2-0, shpërdoroi. Kukësi, me lojtarë të rinj dhe të huaj, barazon, por nuk mund të mbajë dot atë pikën që është shumë e vlefshme. Ka shumë ekipe që nuk kanë eksperiencë.

Mos po interpretohet keq formula? Një ekip si Tirana pëson katër gola në kryeqytet dhe kalon si një sfidë e radhës…

Ky është një lloj eksperimenti që do ta shikojmë në fund. Sigurisht që ka edhe të mirat e saj. Për shembull, nëse do ishte një kampionat normal, Tirana do kishte hequr dorë nga titulli kampion. Apo Vllaznia, apo Laçi, po të vazhdojnë kështu mund të ëndërrojnë atë Final Four. E keqja? Për shembull, skuadrat që mund të arrijnë Final Four, mund të ulin marshin.

32 gola ka pësuar Tirana në 21 javë, e kalon vetëm Kukësi. Mbrojtja e dytë më e dobët, çfarë po bën kaq keq Tirana, pse është në këtë gjendje?

Një skuadër si Tirana që është gjithmonë pretendente dhe ta shikosh në këtë situatë, natyrisht ka diçka që nuk shkon. Ndoshta mbrojtësit nuk janë të duhurit, ndoshta lojtarët nuk e kanë atë egon për të mbrojtur. Në futboll nuk mbrojnë vetëm mbrojtësit. Tirana mund të ketë probleme në mendësi. Nuk mundet dot që Tirana të realizojë 2 gola dhe të pësojë 2 gola. Me pak kujdes mund të rregullohen gjërat.

A rrezikojnë në këtë formë edhe vendin e katërt, për më tepër që në këtë merkato vetëm po shesin…

Momenti nuk është i mirë, ka edhe shumë ndeshje në lojë. Vllaznia ka më shumë stabilitet, Dinamo ka kërkesat e veta, e Laçi është zgjuar nga gjumi. Për Tiranën do të ishte një dështim i madh…

Ndryshe nga se pritej, as Partizani nuk është në kushte perfekte. Një fitore një humbje dhe një barazim me Shehin në stol. Si e keni parë këtë ekip me Shehin në stol?

Ardhja e Shehit është diçka pozitive, është një nga më të mirët. Natyrisht duhet të pritet pasi në futboll ka proces. Partizani ka ekip të mirë, me shumë cilësi. Shehi ka dhimbje koke se kë do aktivizojë. Të kuqtë kanë organikë të mirë.

Janë 10 pikë larg vendit të parë, larg Egnatias, kaq e madhe është diferenca mes dy ekipeve?

Futbolli matet me statistika. Nëse shifrat e thonë, do të thotë se Egnatia ka bërë maksimumin. Egnatia ka një filozofi loje ndryshe, ka patur një bosht shumë të mirë, pavarësisht se ndryshoi. Egnatia nuk duhet të ulë ritmin, pasi në Final Four nuk ka lidhje sa pikë je para, janë ndeshje direkte. Ndeshjet direkte kanë të bëjnë me eksperiencën, kanë të bëjnë edhe me dëshirën.

Përballen këtë javë mes tyre Partizani dhe Egnatia, si e sheh këtë sfidë? Më shumë duket se në lojë është prestigji dhe ana psikologjike…

Është një matje force, por nuk ka lidhje me vazhdimësinë. Në finale pastaj ka të bëjë eksperienca dhe strategjia.

A është gara për titull vetëm ndërmjet këtyre dy ekipeve, Egnatias dhe Partizanit?

Jo, nuk e mendoj ashtu. Edhe vendi i 3-të apo katërt mund të jetë në garë. Ka shumë trajnerë që thonë se në kampionat mund të kemi luhatje të mëdha, por në finale mund të arrijmë sukses.

A mund të futet Vllaznia në mes, po kalojnë një moment fantastik. Duhet të shohim më lart se “Final Four” u shpreh Balaj…

Absolutisht që po, Vllaznia ka lojtarë me përvojë, ka një Balaj që nuk e ka asnjë në kampionatin shqiptar. Trajneri shumë i mirë, e njoh. Nuk ka asnjë problematikë. Nuk ka rëndësi se çfarë bën gjatë kampionatit, rëndësi ka çfarë bën në fund.

Nëse gara për titull pret, më e fortë dhe më e shpejtë është gara për mbijetesës. Kë sheh më të rrezikuar?

Këtë nuk e them dot, sigurisht që shoh Kukësin. Po luan mirë, por nuk ka përvojë për të kaluar handikapin e mos-rënies nga kategoria. Shoh Teutën që edhe pse po bën mirë Martini, ka disa javë pa fitore. Ka ardhur momenti që duhen pikët.

PANORAMASPORT.AL