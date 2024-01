Nis shqyrtimi i çështjes ndaj Arbër Paplekajt, ish-efektivi i RENEA-s dyshohet për vrasjen e Pjerin Xhuvanit 4 ditë para zgjedhjeve

Në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm ka nisur shqyrtimi i çështjes penale për ish-efektivin e RENEA-s, Arbër Paplekaj.









Paplekaj dyshohet se është autor i vrasjes së Pjerin Xhuvanit 4 ditë para zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit në Elbasan.

Ish-efektivi i repartit RENEA është dënuar nga gjykata e Elbasanit me 22 vite burgim për akuzën e vrasjes në rrethana cilësuese në dëm të mjekut psikiatër, por ai pretendon se krimin e kreu për vetëmbrojtje.

Në të njëjtin proces me Paplekaj po gjykohen edhe dy ish-nëndrejtorët Policisë së Elbasanit, në sytë e të cilëve ndodhi vrasja, të cilët janë dënuar me 1 vit shërbim prove për shpërdorim, si dhe 6 efektivë të forcave Shqiponja, po ashtu të dënuar me shërbim prove. Ngjarja e rëndë ndodhi mesditën e 21 prillit 2021, 4 ditë përpara zgjedhjeve parlamentare.