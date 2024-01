Përdoret si çaj, cilat janë vlerat e lëngut të hithrës për zemrën dhe organizmin! Ja si ta përgatisni

Hithra është një bimë e egër që përdoret rregullisht në Shqipëri. Lëngu i hithrës, ndoshta nuk futet në listën e zgjedhjeve të preferuara të çajrave për shumë konsumatorë.









Megjithatë ky lëng është i shijshëm e plot vlera, sepse arrin të ulë dhimbjet, qetësojë alergjitë, përmirësojë sistemin imunitar dhe mbrojë zemrën.

Po ashtu ai përmirëson tretjen, largon inflamacionin dhe shëron problemet me lëkurën.

Hithra është një bimë e egër që përdoret rregullisht në Shqipëri. Hithra gjendet kudo në vendin tonë, ndërsa emri i saj shkencor është Urtica Dioica.

Për mijëra vjet me rradhë, hithra është përdorur gjërësisht, jo vetëm si burim ushqimor dhe fibrash, por edhe për mjekësinë bimore.

Nëse hithra përdoret si burim ushqimor, duhet të dini që ajo është e pasur me proteina njësoj si spinaqi.

Hithra mund të thahet dhe të përdoret për çaj. Lulet e bimës së hithrës përdoren kryesisht për përgatitjen e këtij çaji.

Çaji i hithrës është i fortë dhe ka një efekt të menjëhershëm në organizëm, për shkak të flavonoidëve, karotenoidëve, vitaminave dhe mineraleve.

Hithra është veçanërisht e pasur me kalcium dhe magnez, madje më shumë se barishtet dhe zarzavatet e tjera.

Këta ushqyes merren direkt nëpërmjet çajit të hithrës që është shumë i kërkuar në mbarë botën.

Disa prej vlerave befasuese të hithrës janë të renditura më poshtë.

Vlerat shëndetsore të lëngut të hithrës

Shëndeti i veshkave

Vlerat më premtuese të lëngut të hithrës kanë të bëjnë me veshkat. Ky lëng ka efekt diuretik dhe ndihmon në stimulimin e urinimit të shpeshtë e të shëndetshëm.

Lëngu i hithrës përmirëson edhe shëndetin e prostatës dhe parandalon zhvillimin e gurëve në veshka.

Sistemi imunitar

Flavonoidët dhe karotenoidët që gjenden tek çaji i hithrës, së bashku me sasinë e lartë të vitaminës C, i japin kësaj pijeje efikasitet të plotë në lidhje me fuqizimin e sistemit imunitar.

Shëndeti i zemrës

Shkencëtarët kanë zbuluar një lidhje të drejtpërdrejtë mes konsumit të rregullt të hithrës dhe uljes së tensionit të gjakut.

Përbërësit anti-inflamatorë si dhe kaliumi ndihmojnë në uljen e presionit të arterieve dhe enëve të gjakut. Në këtë mënyrë ata përmirësojnë qarkullimin e tij dhe fluksin e oksigjenit në çdo pjesë të organizmit.

Një gjë e tillë ul shanset për atakun në zemër, isheminë apo komplikacionet e tjera kardiovaskulare.

Tretja

Antioksidantët dhe vetitë kundër inflamacionit të lëngut të hithrës e bëjnë atë fantastik kundër problemeve me tretjen.

Lëngu i hithrës ndihmon në rimëkëmbjen e shëndetit të të gjithë aparatit tretës dhe promovon rritjen e baktereve të dobishme.

Shëndeti i lëkurës

Lëngu i hithrës ka efekt qetësues dhe ai ndihmon në lehtësimin e simptomave të akneve, ekzemës, irritimeve dhe njollave të tjera të lëkurës.

Ju mund ta pini këtë lëng për të përfituar këto efekte, ose mund ta përdorni lëngun për të lyer zonat e prekura në lëkurë për të siguruar një përthithje maksimale.

Osteoporoza

Lëngu i hithrës përmban shumë minerale të shëndetshme përfshirë kalciumin, magnezin dhe hekurin.

Kjo e bën këtë lëng,të jashtëzakonshëm për njerëzit që vuajnë nga anemia, por edhe për parandalimin e sëmundjes që gërryen kockat me kalimin e moshës.

Ul dhimbjet dhe inflamacionin

Lëngun e hithrës mund ta përdorni për të ulur dhimbjet e muskujve, shpinës, kokës, lëndimeve të lëkurës etj. Ky lëng është kaq i fuqishëm sa që pa mbaruar së piri do të vëreni se dhimbja ka ikur.

Aplikimet e jashtme të lëngut të hithrës janë po aq efikase, madje më të drejtpërdrejta, por gjithnjë sugjerohet ta pini lëngun e hithrës për të përfituar më shumë prej tij.

Si të përgatisni lëngun e hithrës

Vendosni hithrat, të thata ose të freskëta, në një çajnik. Hidhni ujë dhe vendoseni çajnikun në zjarr. Për një filxhan me hithra, ju nevojiten 2 filxhanë me ujë.

Çajin mund ta bëni të fortë duke hedhur më pak ujë, ose më të lehtë duke hedhur më shumë ujë.

Sapo uji të nisë të ziejë, hiqeni nga zjarri dhe lëreni të ftohet për pak minuta. Më pas kullojeni dhe hidheni në filxhan.

Disa njerëz preferojnë të shtojnë pak sheqer, por edhe mjalti është një zgjidhje ideale. Mund t’i shtoni akull nëse dëshironi./AgroWeb.org