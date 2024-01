A do ti bashkoje krevatet të bëje…? Meri Shehu flet pa “dorashka”: Pse jo, një mashkull që…

Meri Shehu ditën e sotme teksa po bisedonte me Romeon ka treguar se do të lidhej në shtëpinë e “Big Brother VIP” nëse do të gjente një person që ta plotesonte atë.









Astrologia tha se nëse do të futej në shptëpi një djalë që i plotëson kritetret e saj do të bënte çdo gjë me të në këtë spektakël.

Pjesë nga biseda:

Romeo: Ti nuk kërkon një mashkull të zakonshëm, por një mashkull që hyn në atë thellësinë tënde dhe të kuptrojë. Kush mund ta ketë këtu në shtëpi?

Meri: Asnjë

Romeo: Asnjë, se gjen veten tek asnjë?! Po të jepej mundësia, a do të lidheshe brenda shtëpisë së “Big Brother”?

Meri: Po të më pëlqente po.

Romeo: Nuk shikon asnjë mashkull potencial këtu?

Meri: Jo, sinqerisht.

Romeo: A ke shpresa që mund të hyjnë meshkuj që të të mbushin?

Meri: Se di “Big Brother” do duhet që ta mendojë një përqasje të tillë

Romeo: Çfarë do të bëje ti, a do ti bashkoje krevatet puci puci?

Meri: Pse jo