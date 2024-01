“A u dh**ve”-Debat mes Meritonit dhe Julit: Nuk ke të drejtë ti të më thuash…

Një koment i bërë nga Juli gjatë lojës së zinxhirit drejtuar Meritonit ka shkaktuar debate mes dy konkurrentëve.









“A u dh**ve”, iu drejtua aktori moderatorit. Kaq mjaftoi që Meritoni të shpërthente ndaj Julit. Debati vijoi edhe sonte (30 janar) në spektaklin live.

Juli: Mendoj që ishte në kufijtë e kërcënimit

Meritoni: Aspak, u pa në kamera

Juli: Mund të jem gabim, por unë ashtu mendova

Meritoni: Ca herë nuk mendon ti, në mënyrën si flet, si bën batutat

Juli: Herë pas here, Meritoni do të bëjë ca rregulla mbi Vëllain e Madh, unë të vetmen kontratë e kam me Vëllain e Madh

Meritoni: Nuk ke të drejtë ti të më thuash mua a u dh*ve!

Juli: A të flas ore, ishte ora 6 e mëngjesit

Meritoni: Lere këtë batutë, se ke nisur të dish edhe orën këtu

Sipas Meritonit, batutat e Julit janë tendencioze dhe dashakeqëse.

Meritoni: Ka disa ditë që Juli që ca batuta tendencioze. Kur dola i fundit nga tualeti, ajo shprehja…

Juli: Këtu janë thënë lloj lloj batutash, ngele te ajo ti

Meritoni: Ti nuk ekziston për mua hiç

Juli: Unë nuk të pashë fare dole ti i parë apo i fundit nga tualeti