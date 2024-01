“Ia ka kërcyer gjysma e rruzullit”- Ilnisa e quajti të “përdalë”, Rikes nuk i del e keqja me gazetaren: Me mua si ecin lajkat, ka tentuar të….

Mbrëmjen e djeshme Rike Roçi dhe Ilnisa Agolli kanë debatuar ashpër me njëra tjetrën gjatë primet të “Big Brother VIP”, pas publikimit të disa videove kur kjo e fundit e ofendonte keq banoren duke e quajtur atë të “përdalë”.









Gjatë një bisede me Roza Latin, Rikja është shprehur se aktorja ka tentuar disa herë të afrohet por tha se ajo nuk mundet që ta mashtrojë lehtë me lajka.

Pjesë nga biseda:

Rike: Ajo ta kthejë pllakën si të dojë, me mua si ecin lajkat. Ajo mund të përqafojë, t’i bëjë zemra Vesës, të tjerëve, Deas. Ka tentuar të bëjë dhe me mua, po me mua nuk i funksionon. Por mund të ndërroj edhe mendim, kur të më teket do e mendoj.

Roza: Ky “Big Brother” ka shumë surpriza.

Rike: Dëgjo, si je në lojë je edhe jashtë.