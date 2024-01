Nuk do të ketë një “Kërcim të Fundit”, Ronaldo mungon në sfidën miqësore kundër Leo Mesit

Al Nasr-Inter Majemi ishte një nga miqësoret që të gjithë fansat e futbollit, me Mesin dhe Ronaldon që do të kishin atë që mendohet përballja e fundit mes tyre.









Por duket se nuk do të ndodhë kështu dhe kjo gjë vjen për shkak të një dëmtimi që ylli portugez ka marrë gjatë stërvitjes.

Stafi mjekësor u përpoq që ta kishte të gatshëm 38-vjeçarin për këtë takim, por duket se ai nuk ia ka dalë dot.

Gjithashtu nuk do të jetë e sigurt as pjesëmarrja e Sadio Manes në këtë takim, pasi sulmuesi u eliminua para pak ditësh nga Kupa e Afrikës me Senegalin.

PANORAMASPORT.AL