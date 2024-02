Ka një marrëdhënie dashurie jashtë shtëpisë së ”BBVIP”? Mikesha e Rike Roçit: Po njihej para se të hynte në format…

Shoqja e Rike Roçit, Anxhi Qerimi ka zbuluar se banorja e Big Brother VIP para se të futej në formatin e njohur po njihej me dikë.









E ftuar në emisionin “Shqipëria Live” ajo u shpreh se familjarët e saj e mbështesin shumë për lojën që po bën dhe nuk kanë frikë për rrugëtimin e saj.

Sakaq Rikja është komentuar shumë brenda shtëpisë për afërsinë e saj me meshkujt por shoqja e saj thotë se ajo sipas saj nuk ka pëlqim as për Meritonin dhe as për Romeon.

“Rikja po njihej para se të hynte, në një periudhë shumë të shkurtër me këtë djalin, por jo se ka ndonjë marrëdhënie jashtë shtëpisë”

Mund të ketë pëlqim për Romeon apo Meritonin?

“Nuk e besoj, është keqkuptuar duke qenë se unë e njoh Riken, ajo kështu përqafohet me të gjithë, është thjeshtë person i dashur, ka një zemër shumë të madhe”,- tregon shoqja e konkurrentes.

Anxhi tha se ka folur edhe me familjarët e Rikes, të cilët mendojnë se “çdo gjë po shkon shumë mirë. Rikja di t’i përballojë me delikatesë, nuk ia kemi frikën”,- tha ajo.