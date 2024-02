Këshilltarët e opozitës nuk votuan ndihmën ekonomike, Veliaj: Më thanë se kishin urdhër nga kryetari partisë

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj ka komentuar qëndrimin e djeshëm të këshilltarëve të PD së Sali Berishës, Lulzim Bashës dhe Arlind Qorrit, të cilët nuk votuan dhënien e ndihmës ekonomike për njerëzit në nevojë dhe bonusin e qirasë për të pastrehët.









Nga shkolla e re “Asim Vokshi”, kryebashkiaku u shpreh se këshillat duhet të jenë edhe hapësira ku zhvillohen beteja civile dhe shkollat kanë një rëndësi të veçantë për të përgatitur qytetarë me arsyetim europian.

“Beteja që kishim dje në Këshillin Bashkiak… pasi bashkia u përpoq gjithë javën për të sistemuar disa familje me ndihmë ekonomike dhe me bonus qiraje, për të kaluar buxhetin për Kolegjin e Europës, vijnë disa kolegë që përfaqësojnë forca të tjera politike dhe thanë: ‘Unë nuk të lë të flasësh!’. Por, si do funksionojë demokracia nëse nuk shpjegoj çfarë do të votojmë? Kur e pyeta privatisht pse sillesh keshtu, pse nuk lejon që të bëjmë një ‘betejë’ civile, ose të paktën të kalojmë në një votim, më tha ‘sepse kryetari i partisë më tha bëj kështu!’. Pyetja këtu nuk është a është ai i arsimuar dhe a ka mbaruar shkollën. Pra, këtu nuk është pyetja të mësojmë, duke qenë papagaj që thjesht memorizojnë. Këtu pyetja është: a kemi ne aftësi analitike? A kemi logjikë? A kemi arsyetim europian? ajo që unë shpresoj shumë që, më shumë se sa zysha t’i thotë dikujt ngrihu dhe trego se çfarë ke mësuar, është të tregojmë që ne kemi aftësi të logjikojmë. Fakti që ende në 2024 ne kemi debate të kësaj natyre në Parlamentin e qytetit, do të thotë se ka shumë diploma, por jo detyrimisht shumë arsim. Dëshira ime është që në këtë shkollë të kemi aq shumë arsim, aq sa kemi diploma, se kjo është mënyra më dinjitoze për ta përballur”, tha Veliaj