Reforma Zgjedhore, Meta: Sido që të jetë sistemi, ne jemi të gatshëm dhe të përgatitur se si do të orientohemi

Kreu i Partisë së Lirisë ka folur për Reformën Zgjedhore, ku u shpreh se cilido të jetë sistemi, partia e tij është e gatshme dhe e përgatitur sesi do të orientohet.









Meta tha se ka bindjen që do të mbetet sistemi aktual, ndërsa theksoi se kryesorja për ta është që Partia e Lirisë të ringrihet fuqishëm duke forcuar së pari vetëveten.

“Për ne, sido që të jetë sistemi, e rëndësishme është të jemi të gatshëm, qoftë me sistemin aktual që ka rrezik të mbetet, jemi të qartë dhe të përgatitur sesi do të orientohemi, edhe nëse Shqipëria do të bëhet një zonë.

Kryesorja është se PL, si forca që ka merita të jashtëzakonshme në këtë vend, forca që i dha fund polarizimit ekstrem, të ringrihet shumë e fuqishme për të ardhmen duke forcuar vetëveten”, tha Meta.