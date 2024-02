Kardio apo pesha së pari? Mënyra se si e strukturoni stërvitjen tuaj ka shumë rëndësi, ekspertët shpjegojnë pse

Jeni në palestër, gati për stërvitjen perfekte filloni me kardio, apo ngrini pesha së pari?









Një grup ekspertësh të fitnesit kanë vlerësuar mënyrën më të mirë për të porositur rutinën tuaj të stërvitjes, për t’ju ndihmuar të arrini qëllimet tuaja të fitnesit.

“Mënyra se si e strukturoni stërvitjen tuaj është shumë e rëndësishme,” tha për The Post Claudette Sariya , trajnere e fitnesit dhe trajner personal me bazë në NYC.

“Kjo strukturë do të ndikojë në rezultatin e përgjithshëm dhe nëse është ose jo në përputhje me qëllimet tuaja.”

Të rriturit këshillohen të lëvizin trupin e tyre për rreth 150 minuta aktivitet fizik të moderuar në javë, së bashku me dy seanca forcimin e muskujve, sipas Departamentit të Shëndetit dhe Shërbimeve Njerëzore.

Pra, cila vjen e para?

“Gjithmonë duhet të filloni me një ngrohje të lehtë për të siguruar që gjaku dhe oksigjeni të rrjedhin në muskujt tuaj,”

Trajnerja këshilloi ngrohjen me lëvizje që imitojnë lëvizjet që do të bëni në pjesën më të madhe të stërvitjes tuaj dhe ushtrime të të gjithë trupit me lëvizje komplekse lëvizje që përdorin disa grupe muskujsh.

Më në fund, ju jeni gati për kohën kryesore shumica e ekspertëve të fitnesit pajtohen që duhet të filloni me stërvitje me peshë dhe të përfundoni me një stërvitje kardio.

“Gjëja më e keqe që mund të bëni është të bëni një stërvitje dhe të ndiheni të dekurajuar gjatë gjithë kohës dhe ta urreni atë.”-shprehet ajo.