“Ma bëj hallall o bir, babait ia hëngrën k*rvat lekët”- 47-vjeçarja shqiptare i jep fund jetës në Greqi, mesazhi në Facebook: Me ndyrësira nuk rrohet, mos e bëfshin piken e hajrit…

Një 47-vjeçare shqiptare i ka dhënë fund jetës në i Pirgos të Greqisë duke u vetëvarur. Para krimit të rëndë ajo ka bërë një postim në Facebook, ku i kërkon të birit t’ia bëjë hallall se e la jetim, ndërsa shkruan se babai i tij i ka shpenzuar lekët me k*rva.









Postimi:

Turp te keni e mos e befshi piken e hajrit sa te jeni gjall ma lat cunin jetim ma bej hallall o bir babit ja hengren kurvat leket dhe un u detyrova ti djegi shpirti sic me dogji mua . Me futi ne kurth lona me miren

Se ato kishin qen para meje ke ai ju thash do marr i hak ilirit. Xhulio leket i ka lona me drriten se i kerkova ndarje ilirit hoqi leket nga banga mos i ndante ma bej hallall bir i mamit me ndyrsirat nuk rrohet

Mos e befshin piken e hajrit o zot kadrri pali turp te kesh erdhe acaruat ilirin e bere si vetja jote bir i mamit amanet nga mami mos e le me grua tjeter ne shpi eshte djersa ime o bir

Klodi vella ma bej hallall e vertet per sherrin qe kemi ber bashke me fal me fal maskarain e kam patur ne shpi e vertet qe ka shkruajtur me gruan tende maskarai kurvari kurvar do vdesi. Nuk e dija se kisha kurvarin ne shpi ma beni halllall vellezer motrra ky eshte ilir pali piken e hajrit mos e befte ardhte sa me shpejt ke un kadrri pali mori 3 gra po nuk ishin te zonkat tja merrnin hakun kushtu e duan keta lloj njerzish kadrri pali cdo 2 shkurt pac arkivol ne shpi haram e paci hysmetin tim xhulio behu i zoti vetes o biiiiiir mami per ty dhe ne varrr do lutet zotit ma bej hallalll o biiiiiìiiir

Te ka len mami 500 euro ke dolllapi ke xhupi blu i xhoit nenes o i nenes xhoi e do xhoi nenen shum thonte o bir i nenes ika po do ju shikoj nga larg o xhoi nenes o biiiiiir nena bardhen e mashtoi gjysh iliri o bir kur te rritesh do i degjosh nga te tjeret bir nëne shoi te befte zoti miz blete o biiiiiiiiiir biiiìiìr sa te ikesh ne shqiperi ke shpiat te te lija nonje lek tya punova me plage ne mez e ne zemer o biiiiiiiiir i mamit as nje veprim te keq mos bej bir i mammit merr familjen ik shqiperi ben nje goc veri emrin tim o bir te me kujtosh mos me harrro o bir burrnesh vdiqa po me mbaron bateria tel biiiiiiiir i mamit shum ksm per te then nuk mundem me o biiiiiiri mamit xhulioooòooookam pir raki o bir ndrryshe nuk e perballloja litain ikjen gna ti o biiiiirilir palit hiqi viz bir ta mbaj lona me miren dhe shoqet e lones dhe kadrriu pik hajri mos befshin o zoooooot ne shpi durres mos e prano amanet i pa trretur biiiiiir e mora ilirin tel mengjes i thash gjulio nuk ka ik pun beni ca te doni me tha nuk me intereson ai nuk eshte burr eshte moster eshte nje kurvar shqeto

Po jo ke un se un ja ha lalen bolll durova shum vite vish fustan ilir pali ose hap arkivolin tim hajde me mua ske pse rron me kjo ishte burrnia jote veç burr nuk ke qen xhuloi behu burrr o bir ‍♀️ te do mami shuuuuuuum….. Iliri me tha hajde bejme seks sikur je dashnore i thash kush mira apo i thash a u kenaqe

Jo me tha sex qe ben lona dhe mira ti se ke ber kurr ne jeten tende ben kurr okķ i thash merrr ato ‍♀️xulio bir blaga e kurrizit u mbull mos ke merak po e zemres jo plag jam.