Nga Rita Ora tek Shakira, njihuni me 12 lidhjet që Luis Hemilton ka pasur me personazhe të njohura

Kalimi i Luis Hemilton nga Mercedes te Ferrari në vitin 2025 bëri bujë në mediat ndërkombëtare. Shtatë herë kampioni i botës në Formula 1 është një personazh që shpesh është shfaqur edhe në mediat rozë, ku përgjatë 22 viteve ai ka pasur 12 lidhje që njihen publikisht.









Në vitin 2002 ai u takua me modelen Danielle Llyod, Miss Anglia.

Nga viti 2003 deri në 2007, ai u lidh me Jodie Mae, vajzën e manjatit të Hong Kongut, Ma Bo-kee.

Historia më e rëndësishme e dashurisë së Hemilton ishte ajo me Nicole Scherzinger, ish-këngëtarja e Pussycat Dolls, e cila zgjati tetë vjet.

Më pas u panë disa raste me Rihanan. Në vitin 2016 Hamilton u bë i afërt me një këngëtare tjetër: Rita Ora. Megjithatë, ata kurrë nuk e zyrtarizuan lidhjen e tyre.

Më vonë ishte e top modeles Barbara Palvin. Në të njëjtin vit flirtoi me një tjetër supermodele: Kendall Jenner, e njohur si motra e vogël e Kim Kardashian. Nga viti 2016 deri në vitin 2018, Luis Hemilton ishte me reperen amerikane Nicki Minaj.

Deri në vitin 2019 u shoqërua me modelen Winnie Harlow. Më pas ai përjetoi një lidhje intensive me Cindy Kimberly, një modele sensuale. Në verën e vitit 2023, Hamilton pati një flirt me Shakiran.

Dhe së fundmi, që nga dhjetori i vitit 2023, Hamilton është në lidhje me modelen braziliane Juliana Nalu, me të cilën e kaloi natën e Vitit të Ri në Amerikën e Jugut.

