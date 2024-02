VIDEO/ “U përpoq të më vriste”, tifozja s*ksi e Çelsit akuzon sulmuesin e Liverpulit: Nuk jam e interesuar për ty

Çelsi u mposht në transfertë nga Liverpuli me rezultatin e thellë 4-1, por një vëmendje të madhe e mori Astrid Uet, e cila ishte në tribunën e tifozëve miq.









Pornostarja e njohur angleze, që është dhe një tifozë e zjarrtë e “Bluve” të Londrës u godit me top nga një tentativë për gol e Darvin Nunjez dhe kjo gjë solli reagimin e shumë fansave në rrjetet sociale.

Duket se ajo nuk e ka pëlqyer këtë gjë dhe zgjodhi të reagonte ashpër ndaj sulmuesit uruguaian me një video-mesazh.

“U përpoq të më vriste. Kjo është një thirrje për shërbimet publike. E di që të gjithë ju i keni parë videot e mia në ndeshjen me Liverpulin dhe kam parë që të gjithë në komente talleshin me mua, por në të vërtet është më serioze seç duket. Ai u përpoq të më vriste. Nuk e prisja që të sulmohesha nga një futbollist në ndeshje. E di që Nunjez i ka parë videot e mia më parë dhe për këtë arsye u përpoq të më lëndonte. Por Darvizi (Darvin) bëji gati avokatët sepse unë nuk do e marr lehtë këtë gjë. skuadra ime legale do të jetë në kontakte dhe jam shumë serioze.

Tani jam e frikësuar, sikur nuk mund të shkoj më kurrë në stadium për një ndeshje futbolli. Kështu që dua kompensim. Shënjestra jote është kaq e keqe saqë nuk më gjuajte siç duhet dhe ndoshta ke harxhuar të gjithë ndeshjen për të më kërkuar mua.

Ti je një futbollist dhe sigurisht që mund të gjesh shumë vajza, sidomos në Liverpul. Jeni të dëshpëruar. Është një mënyrë komike për të thënë që unë të pëlqej ty. Por pas kësaj, unë nuk jam më e interesuar”, ishin fjalët e Uet.