“Besi t’ia fusë ndonjë vizë dhe të këndojë sarilen, ajo lëviz me bodigard”-Deklarata e reperit që revoltoi Xhensila Myrezajn: Gruan e tij e ka mbyllur në bunker me 4 shërbëtore

Një deklaratë e bërë nga reperi Kleviol Ahmeti ka revoltuar këngëtaren Xhensila Myrtezaj, e cila është kundërpërgjigjur.









Reagimi ka ardhur pasi këngëtares i është dërguar një video, për të cilën ajo shprehet se është përbaltur emri i saj.

Xhensila ka paralajmëruar se kushdo që merret me emrin e saj duke gënjyer dhe manipuluar, do të përballet me përgjegjësi juridike.

Por çfarë tha Klevio në video, në një kohë kur çifti Besi-Xhensila përfliten për një ndarje mes tyre.

Klevio hodhi disa akuza të rënda, duke deklaruar se Besi është përdorues droge, ndërkohë që Xhensila lëviz me truproja dhe aludoi se është lidhur me bosin e drogës personin me iniciale E.D.

“Ai emri A.D, gruan e tij e ka mbyllur në bunker me 4 shërbëtore, dhe e do Xhensilën që të bëjë çuna.

Ka marrë Xhensilën se i duket se bën çuna, Xhensila ecën me bodyguard.

Besi ka frikë nga bodygardi, Besi t’ia fusë ndonjë vizë dhe të këndojë sarilen.

Kjo donte të më fuste njëherë në burg mua, nuk lë lokal pa shkuar dhe pa nxjerrë b***ën.

Na kapi frika Xhensila”,-shprehet Cllevio.

Në një video ai shprehet:

“Ky karteli i madh ja ka marrë gruan shokut të ngushte dhe sot nuk i flet dhe sot ka ndarë edhe Xhensilen me Besin. E ka blerë Xhensilen me lek.”

Deklarata e plotë këngëtares ndaj reperit:

Sapo më nisën një video që një monstër Tik Tok-u me fantazinë më të shthurur ka baltisur emrin tim, me njerëz që nuk njoh, e as emrin s’ja kam dëgjuar kurrë. Pler që përdor një moment delikat mediatik, për të thurur intrigat dhe gënjeshtrat e tua. Është përbaltuar shumë emri im për shumë vite por kam heshtur. Nga ky moment do mbani përgjegjësi juridike për çdo shpifje”, shkruan këngëtarja në insta story.

Kujtojmë që kohët e fundit është përfolur shumë, për një ndarje të mundshme të Xhensila Myrtezajt dhe Bes Kallakut, një prej cifteve me të njohur të estradës shqiptare.

Dyshimet kanë nisur pasi artistët nuk ndiqen më me njëri-tjetrin në Instagram, ndërsa dyshimet janë shtuar pasi dyshja ka hequr fotot nga rrjetet sociale.