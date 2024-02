“Më fal o babi që po ta bëj këtë gjë, por s’mundem më”- Mesazhi i lamtumirës së shqiptares dhe amaneti për të birin: Ju lutem mos qani, se do të shpëtoj

Bardha Pali, në mesazhet e lamtumirës për familjarët e saj përpara se t’i jepte fund jetës në Greqi diten e djeshme (2 shkurt), i ka kërkuar falje babait të saj për aktin e ndërmarrë të vetëvrasjes.









“Më fal o babi që po ta bëj këtë gjë”, shkruan 47-vjeçarja, duke shtuar se nuk mundet të jetojë më për shkak të tradhtisë së bashkëshortit të saj.

Gjithashtu i le amanet të birit që të mos lejojë të atin që të jetojë me grua tjetër në banesën e tyre në Durrës.

“Xhulio ma hap arkivolin ke shtëpia ta shikoj për herë të fundit. Shtëpinë, një amanet të lë mami o bir, babin mos e prano në atë shtëpi me grua tjetër është djersa ime, kam derdhur gjak tek ato shtëpia unë”, shprehet Bardha Pali mes rreshtash.

“Motra dhe vëllezër, dhe të gjithë miqtë e mi, lamtumirë. Më fal o babi që po ta bëj këtë gjë po nuk mundem më. Xhulio o bir ma bëj hallall, e di shumë mirë ti sa kam vuajtur me babin. E ke parë dhe vetë që vinte vërdallë gjithë Durrësin me Foristradë me k*rvat jemi munduar ta mbulojmë të dy, po nuk mbulohet m… I vjen era biri i mamit. Xhulio ma hap arkivolin ke shtëpia ta shikoj për herë të fundit. Shtëpinë, një amanet të lë mami o bir, babin mos e prano në atë shtëpi me grua tjetër është djersa ime, kam derdhur gjak tek ato shtëpia unë.

Isha për operim i thashë me ndihmo Ilir, bëj ca të duash më tha nga unë s’ke ndihmë. Ç’pres më unë nga kjo mostër, litarin. Kaq vite paskam punuar për k*rvat e atij, se kishte 2 fëmijë ajo k*rva donin të hanin”, shkruan 47-vjeçarja.