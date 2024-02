Horoskopi, e shtunë 3 shkurt ja çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi









Venusi pasuron ditën me pasionin dhe ndjenjën e lirisë që vetëm dashuria e vërtetë mund t’jua japë. Përkundër lodhjes ju do të ndjeni një ndjenjë lumturie që nuk e keni ndjerë për disa kohë. Mundësi të reja edhe për beqarët për të gjetur dashurinë. Rezultatet profesionale ju plotësojnë, veçanërisht nëse keni investuar në biznes. Të ardhura të reja priten të vijnë.

Demi

Në këtë ditë të shtunë do të keni konflikte të nxehta me partnerin/en, por edhe momente të mëdha bashkëpunimi. Ju do të keni luhatje humori, por për fat të mirë të kontrollueshme. Beqarët do të jenë gati për të luftuar dhe për të fituar besimin e një personi. Angazhimet profesionale ju kanë mbajtur shumë të zënë, është koha t’i jepni vetes një pushim të merituar relaksi.

Binjakët

Duhet të përqendroheni në disa prioritete që duhet të mbahen në një nivel të lartë. Dashuria duhet të vihet në plan të parë. Zemrat e vetmuara mund të përfitojnë nga kjo fundjavë për t’u kujdesur për veten dhe për të përmirësuar pamjen e tyre. Jupiteri ju jep një ditë intensive, shumë arritje profesionale që do t’ju bëjnë të lumtur.

Gaforrja

Ndoshta është koha të pyesësh nëse nuk po bën diçka të gabuar, nëse nuk po merr gjëra përsipër që nuk mund t’i mbash. Kush është në çift do të kalojë ulje dhe ngritje të bezdisshme. Një ditë shumë pozitive në dashuri për beqarët, të cilët do të tërhiqen si me magnet. Sot ju mund të nënshkruani marrëveshje të rëndësishme biznesi, ju do të keni një kapacitet të bindjes nënvlerësuar deri më sot.

Luani

Qetësia e madhe dhe një ndjenjë e plotë e plotësisë dhe kënaqësisë sot ju çojnë të shihni gjithçka me optimizëm. Ju do të reflektoni këtë gjendje të mendjes në marrëdhënien tuaj në çift. Beqarët mund të organizojnë një udhëtim jashtë, sa për të ndryshuar klimën. Në këtë ditë mund të mbyllni shumë projekte që kishit lënë disi pas dore.

Virgjëresha

Tensionet do të minojnë marrëdhënien, por në këtë fundjavë ju do të rikuperoni të kuptuarit në çift. Mbani qetësi në mënyrë që të mos degjeneroni ndonjë diskutim të nxehtë. Surpriza parashikohen për beqarët që kërkojnë dashurinë, priten takime dhe njohje të reja. Tensionet profesionale mund t’ju ndalojnë të përqendroheni në sukseset tuaja.

Peshorja

Merr përgjegjësinë për atë që të takon në marrëdhënien në çift. Nuk është e lehtë të kalosh disa sjellje të caktuara, por të bisedosh në mënyrë që të mos rritësh distancat. Ditë plotë takime dhe dashuri të mundshme për beqarët, suksese në mbrëmje. Ditë e rëndësishme edhe për punën, Jupiteri do t’ju mbështesë në çdo zgjedhje.

Akrepi

Papritur, marrëdhënia do të jetë më solide se sa pritej. Kaloni një ditë relaksuese dhe në pamje të fundjavës ju mund të organizoni diçka të këndshme. Beqarët do të duhet të takojnë dikë që të jetë serioz në lidhje me marrjen në konsideratë. Një ditë plot me gjëra për të bërë dhe kënaqësi të mëdha. Ju keni mbjellë mirë dhe tani shihni rezultatet.

Shigjetari

Yjet janë në favorin tuaj dhe sot ju do t’i kuptoni të gjitha dëshirat tuaja. Kush është në çift do të jetojë një lloj simbioze fantastike, nga e cila do të ishte mirë të mos zgjoheshit! Një ditë plot njohje të reja për shumë beqarë, sot Erosi është në momentet e tij më të mira! Do të jeni në dispozicion dhe mund të ndihmoni kolegët dhe bashkëpunëtorët. Jeni një pikë referimi e rëndësishme.

Bricjapi

Nuk është një periudhë e thjeshtë, problemet e zemrës ju godasin dhe frika e humbjes së të dashurit/ës tuaj ju bën të ndjeheni keq. Hiqni nervozizmin dhe mbani nën kontroll mendimet tuaja. Beqarët do të kenë shumë gjëra për të vlerësuar në anën e dashurisë dhe pasionit. Po e mbaroni javën me kënaqësi të madhe, për fat të mirë sektori i biznesit vazhdon pa probleme.

Ujori

Venusi mbron sferën e dashurisë, ne jemi në pranverë dhe dashuria jeton një moment energjie të madhe. Të dyja çiftet, si ato të qëndrueshme dhe dashuritë e reja do të bëjnë më të mirën. Beqarët do të jenë tërheqës si kurrë më parë, kështu do të bëjnë për vete shumë persona. Entuziazmi profesional sot nuk do të mungojnë. Mundësi të rëndësishme do të nxisin rritjen e të ardhurave.

Peshqit

Venusi ju gjen plot pasion, plot ndjenjë dhe shumë romancë. Do të jetë një ditë me ngjyra të forta, partneri/ja nuk mund t’i shpëtojë dëshirave tuaja! Shumë surpriza dhe mundësi të mëdha po vijnë për beqarët për t’i dhënë një kthesë më shumë vendimtare jetëve të tyre. Duhet të mendoni për disa zgjedhje të punës, ndiqni instinktet tuaja dhe nuk do të gaboni. Suksesi është i sigurt!