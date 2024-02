“Kush prish unitetin, do e çoj në të s*mës”- Ilir Meta komenton deklaratat e Arben Ahmetajt: S’pranoi të ishte kokë turku! Është kërcënuar me jetë

Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka reaguar pas deklaratave të Arben Ahmetaj n, duke u shprehur se ish-zyrtari i lartë i PS-së s’pranoi të ishte kokë turku ndaj zgjodhi rrugën e arratisjes, duke shtuar se ai “është kërcënuar me jetë”.









“Ahmetaj nuk pranoi që të ishte kokë turku dhe prandaj zgjodhi atë rrugë por që më mendimin tim ishte i gabuar por është kërcënuar me jetë”, u shpreh Meta nga Korça.

Kreu i PL-së shtoi se nuk ka pasur “raport të veçantë” me Arben Ahmetajn, duke shtuar se me kryeministri Rama ka pasur në të kaluarën raporte të afërta.

Meta deklaroi se ish-zv.kryeministri s’është akuzuar për shkeljet që ka bërë, por thekson se “është dënuar në mbledhjen e Kryesisë së PS me shprehjen që këtu nuk e them dot”, referuar deklartës së Ahmetajt se Rama iu drejtua duke thënë “Kush prish unitetin, do e çoj në të sëmës.”

“Ai e tha për të qëndruar besnik i të vërtetës që ka ndodhur në mbledhjen e kryesisë”, u shpreh Ilir Meta.

“Është në traditën e partisë të Dushan Mugoshës dhe Ballkanit të Hapur që armiqtë e brëndshëm ti shpalli duke i damkosur në shërbim të dikujt tjetër. Nga ajo intervistë u kuptua qartë që nuk është akuzuar Ahmetaj nga shkeljet që ka bërë në një mënyrë të pavarur, por që ka dënuar në radhë të parë në mbledhjen e kryesisë së partisë me atë shprehjen që këtu nuk e them dot por ai e tha për të qëndruar besnik i të vërtetës që ka ndodhur në mbledhjen e kryesisë.

Unë nuk kam patur asnjë raport të vecantë me këtë zotri, me Ramën në të kaluarën kam pasur raporte të afërta.

Për inceneratorët se çfarë thotë sot Ahmetaj ju e dëgjuat vetë por unë për inceneratorët kam folur prej kohësh, kam bërë kallëzime, disa prej atyre që janë dënuar janë pikërisht nga ato fakte.

Nuk është gjë e re ajo që ka thënë por vjen si e re pasi dëshmoi nr 2 i qeverisë për 10 vite i cili bëri të qartë që nuk kishte rol edhe në mendimin tim për këtë cështje ai mund të jetë i fundit, kryeministri dhe kryetari i bashkisë janë të parët”, u shpreh Meta.