“Për t’i marrë hakun burrit fillova të flisja me një xhaje”- Mesazhi i shqiptares para se të vetëvritej në Greqi: Kur bënte s*ks me mua, përdorte fjalët që i thoshte dashnores

Bardha Pali, përpara se t’i jepte fund jetës duke u vetëvarur me litar në Pirgos të Greqisë, ka rrëfyer kalvarin e vuajtjeve mes tradhtisë së bashkëshortit dhe dhunës psikologjike që ka përjetuar.









47-vjeçarja, në një postim në Facebook, ka treguar se si për t’u hakmarrë ndaj tradhtisë së të shoqit, Ilir Pali, nisi të fliste me një burrë një Greqi që ia prezantuan dy kunatat e saj.

Bardha Pali rrëfen se i shoqi pagoi 2 mijë euro për t’i hakëruar Whatsapp duke i zbuluar mesazhet që po shkëmbente me burrin që e tradhtonte.

Ajo tregoi se tentoi të vriste veten duke i çuar foton e litarit bashkëshortit të saj, por ky i fundit i kërkoi që të mos e bënte pasi çdo gjë do të zgjidhej.

Bardha Pali shpjegoi se duke e tradhtuar thjesht donte të hakmarrej ndaj të shoqit i cili sipas saj e detyroi të ndërmerrte këtë akt pasi “kur bënte seks me mu, përdorte fjalët që përdorte me dashnoren”.

“Unë për t’i marrë hakun burrit tim fillova të shkruaj me një xhaje. Po ky xhaja Lonën e Afrimit dhe Mirën e Ladit i kishte kaluar nëpër duar shumë herë, i kishte nxjerrë dhe për kafe në olymbja të dyja. Vajtën i pastruan dhe shtëpinë të dyja pa llaf të burrave zonjat. Nga ana e këtyre e njoha un atë, po un po e prisja atë rast që t’i dhimbte shpirti burrit tim siç me dhimbte mua shumë vite me radhë. Unë thjesht një hakmarrje bëra.

Më detyroi Iliri, bënte seks me mu, përdorte fjalët që përdorte me dashnoren i thosha mos mi thuaj këto i kam parë ke videot qe ke shkëmbyer me kurvën. Burri im pagoi 2 mijë euro më hapi Whatsapp, i pa të gjitha. Në debat e sipër thashë nuk rroj më, jo më tha Iliri mos e bën këtë gjë për fëmijët, do e kalojmë këtë gjë ok. Se dhe veten e vet e dinte se ishte i dhjerë.

Drita më tha që kur i pa çfarë kishte bere i vëllai, lëre rrugëve më tha, vëlllai im ka arritur deri këtu. Unë durova po hakun pa ja marr nuk ja leja, prandaj më tha mos e bëj të keqen për fëmijët, se u bëra gati të varja veten që me kohë se ja çova foto litarin që kisha varur, prap me erdhi keq kur më mori në telefon me tha ‘ik ke fëmijët se do e kalojmë çdo gjë bashkë”, rrëfeu e ndjera.

