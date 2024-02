VIDEO/ Broja debuton me Fulhemin, një tjetër sulmues i Çelsit i prish festën yllit shqiptar

Armando Broja bëri debutimin e tij me fanellën e Fulhem, me sulmuesin e Kombëtares shqiptare që u aktivizua vetëm 16 minuta në ndeshjen e parë me skuadrën nga Londra.









Ai hyri në fushë në minutën e 74’, por pa mundur të linte dot gjurmë, teksa Fulhem pa që fitorja i iku nga duart vetëm në minutat e fundit.

Ishte një tjetër sulmues i Çelsit që është huazuar këtë sezon, David Datro Fofana, i cili shënoi dy herë në minutat e 71’ dhe 90+1’ për të marrë një pikë të çmuar për bërnlejn e Vinsent Kompani, me Fulhemin e Brojës që vazhdon të jetë në mes të tabelës.

REZULTATI:

BËRNLEJ 2-2 FULHEM

D.D. Fofana 71’, 90+1’ / Palhinja 17’, Rodrigo Muniz 21’

GOLI I DYTË I FOFANA (VIDEO)

GOLI I PARË I FOFANA (VIDEO)

GOLI I RODRIGO MUNIZ (VIDEO)

GOLI I PALHINJA (VIDEO)

PANORAMASPORT.AL