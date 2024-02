“El Ninjo” godet Amerikën Jugore, raportohet për të paktën 46 të vdekur nga zjarret në Kili

Së paku 46 njerëz kanë vdekur si pasojë e zjarreve që janë përhapur një pjesë të banuar dendësisht në Kilin qendror, njoftoi të shtunën mbrëma presidenti i Kilit, Gabriel Boric.









Zyrtarët kilianë kanë thënë se së paku 1.100 shtëpi janë shkatërruar nga zjarret.

Duke folur për televizionin publik, presidenti kilian paralajmëroi se numri i të vdekurve mund të rritet, për shkak të përhapjes së katër zjarreve në rajonin Valparaiso, ku zjarrfikësit po kanë vështirësi të arrijnë në lagjet më të rrezikuara.

Boric u bëri thirrje qytetarëve të bashkëpunojnë me ekipet e shpëtimit.

“Nëse ju kërkohet të evakuoheni, mos ngurroni. Zjarret po përhapen me shpejtësi dhe kushtet klimatike mund ta bëjnë të vështirë shuarjen e tyre. Temperaturat janë të larta, erërat të forta, ndërsa lagështia e ulët”, tha Boric drejtuar kilianëve.

Ministrja e Brendshme e Kilit, Carolina Toha, tha se 92 zjarre pyjore janë duke u djegur në pjesët qendrore dhe jugore të vendit, ku temperaturat janë ngritur në mënyrë të pazakontë këtë javë.

Rajoni i Valparaiso u godit nga zjarret më vdekjeprurëse, prandaj autoritetet u kanë bërë thirrje mijëra banorëve të evakuohen nga shtëpitë e tyre.

Në Villa Independencia, një lagje buzë kodrës në cepin lindor të Valparaisos, u shkatërruan disa shtëpi dhe biznese. Veturat e djegura me xhama të thyera u panë nëpër rrugë, të cilat ishin të mbuluara me hi

“Unë jetoj këtu që 32 vjet, dhe kurrë s’e kam paramenduar se kjo do të ndodhte”, tha Ronaldo Fernandez, një banor të cilit zjarri ia dogji shtëpinë.

Ai tha se së pari e pa një zjarr duke u djegur në një kodër në afërsi të premten dhe brenda 15 minutave, e tërë zona u kaplua nga flaka dhe tymi, duke i detyruar të gjithë të ikin për të shpëtuar.

“Kam punuar tërë jetën dhe tani nuk më ka mbetur asgjë”, shtoi ai.

Tri strehimore u vendosën në rajonin e Valparaisos dhe u sollën 19 helikopterë dhe më shumë se 450 zjarrfikës për të ndihmuar në shuarjen e zjarrit, tha Toha

Fenomeni natyror i klimës, El Ninjo, ka shkaktuar thatësira dhe temperatura më të nxehta se zakonisht përgjatë pjesës perëndimore të Amerikës Jugore këtë vit, duke e rritur rrezikun për zjarre pyjore./REL