FOTO/Aksidenti i rëndë në Korçë, 5 të plagosur dhe 1 person i bllokuar në mjet, policia jep detajet

Një aksidenti i rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sotme (4 shkurt), në aksin rrugor Bilisht – Korçë, në afërsi të fshatit Belorta.









Një automjet me drejtues shtetasin N. M., është përplasur me automjetin tip “Volkswagen” me drejtues shtetasin V. M.

Si pasojë e këtij aksidenti, policia njofton se janë lënduar 5 shtetas, ndërsa një tjetër ka mbetur i bllokuar në makinë dhe po punohet me shërbimet zjarrfikëse për t’a nxjerrë.

Njoftimi i policisë:

Më datë 04.02.2024, rreth orës 17:20, në aksin rrugor “Bilisht-Korçë” në afërsi të fshatit Belorta, Korçë, automjeti tip “Hyundai” me drejtues shtetasin N. M., është përplasur me automjetin tip “Volkswagen” me drejtues shtetasin V. M. Për pasojë, janë dëmtuar 5 shtetas, ndërsa 1 tjetër ka mbetur i bllokuar në mjet dhe po punohet me shërbimet zjarrfikëse për t’a nxjerrë.

Të lënduarit po tranportohen në spitalin e Korçës për ndihmë mjekësore.

Grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkaqeve të aksidentit.