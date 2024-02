Fotot nga paparazzi/ Më e lumtur sesa kurrë, Jozefina Topalli shëtit me nipërit në rrugët e Tiranës

Nëse do të riktheheshim pas në kohë, krejt ndryshe do të shfaqej Jozefina Topalli. Si një ndër figurat më të rëndësishme politike në vend, ish-kryeparlamentarja kishte gjithnjë stilin zyrtar të sajin, ku kostumet mbizotëronin.









Por tanimë, që politika nuk është më faktor kryesor në përditshmërinë e saj, Topalli i dedikohet tërësisht nipërve të saj. Për shumë vite me radhë, ajo ka qenë ndër zonjat më me ndikim në politikën shqiptare.

Ish-kryeparlamentarja, Jozefina Topalli, ndonëse nuk është më pjesë e strukturave të larta të partisë, gjithmonë është pjesëmarrëse në debate dhe çështje të ndryshme të Partisë Demokratike. Por, me largimin nga postet e larta, për zonjën e PD-së, është dhe një moment i mirë për të ardhur disi më e relaksuar në “look”-un e saj.

Paparaci ynë ka mundur ta fotografojë në një ditë të zakonshme, teksa bën “detyrat” si gjyshe e përkushtuar. E veshur me pantallona dhe pulovër, Topallit natyrisht që do ti duheshin atlete për të pasur komoditetin e nevojshmë në këtë shëtitje me dy nipërit e saj. Me dy vogëlushët përdore, ajo është fotografuar në Tiranë, ku gjithë vëmendja ka shkuar për dy të vegjlit.

Gjithnjë e rezervuar për jetën private, të rralla kanë qenë rastet kur ajo ka folur për familjen. Ndërkohë që në daljet e rralla për mediat, Jozefina ka folur për emocionet e të qenurit gjyshe.

“Ishte dhurata më e bukur që mund të kishim për Krishtlindje dhe Vitin e Ri. Nikolas ka filluar të komunikojë, sigurisht që komunikimi i tij është me buzëqeshje me shikim, me drejtimin e duarve, apo të kap dorën dhe të shtrëngon gishtin, por e veçanta e tij është se ai që sa hap sytë buzëqesh dhe kjo është një mrekulli e Zotit. Kështu që ky vit ka qenë i veçantë, special dhe faleminderit Zotit që na ka bërë kaq bukur dhe kaq të dashur”, është shprehur Jozefina.