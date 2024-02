Mënyra se si i hani vezët për mëngjes mund të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj

Vezët janë një nga ushqimet më të zakonshme të mëngjesit. Ato janë një burim i mirë i proteinave, yndyrave të shëndetshme dhe vitaminave, por mënyra se si i hani ato mund të jetë e dëmshme për shëndetin tuaj.









Ndryshe nga besimi popullor, vezët janë shumë të shëndetshme dhe një vezë pule me madhësi mesatare përmban rreth 72 kalori, 7 gram proteina, rreth 5 gram yndyrë dhe është një burim i shkëlqyer i folatit dhe vitaminës D.

Dr Keljan Petrucci thekson veçanërisht përbërjen e kolinës që gjendet në vezë, e cila ndihmon në ndërtimin e membranave të forta qelizore dhe është gjithashtu e mirë për zhvillimin e trurit tonë pasi mund të parandalojë depresionin, humbjen e kujtesës dhe ankthin. Vezët përmbajnë gjithashtu riboflavin, hekur, zink, fosfor dhe vitamina A, B6 dhe B12.

Ai gjithashtu vuri në dukje mitin se konsumimi i tepërt i vezëve mund të rrisë nivelin e kolesterolit.

Megjithatë, Petrucci paralajmëron se janë dy gjëra që duhet t’u kushtojmë vëmendje gjatë gatimit të vezëve në mëngjes, sepse kjo mund të ndikojë negativisht në shëndetin tonë.

E para është më e dukshme, dhe kjo është ajo me të cilën ne i kombinojmë ato. Mjeku paralajmëron të jeni të kujdesshëm në lidhje me kombinimin e vezëve me mish me natrium të lartë dhe me yndyra të ngopura, si sallam, për mëngjes, pasi mishi i përpunuar mbart një mori rreziqesh shëndetësore që grumbullohen lehtësisht nëse janë pjesë e rutinës suaj të rregullt.

Ajo gjithashtu paralajmëron se është e rëndësishme të siguroheni që të gatuani vezët tuaja me yndyrna të cilësisë së lartë. Ai këshilloi përdorimin e yndyrave të cilësisë së lartë si gjalpi organik, jo vaj luledielli, kur skuqni vezët.