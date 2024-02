“Vetëm Rino mund ta zgjidhte”, si u arrestuan dy anëtarë të Ndrangheta-s për zhvatjen ndaj familjes Gattuso

Ditë pas dite po dalin detaje të reja në lidhje me zhvatjen ndaj babait dhe motrës së Rino Gattusos në Corigliano Rossano, Kalabria. Puna e hetuesve ka çuar në arrestimin e dy personave të akuzuar për zhvatje të rënduar me metoda mafioze për të kërkuar para për mbrojtje të Francesco dhe Ida Gattuso-s, me kërcënime dhe frikësim, duke përfshirë djegien e dy makinave në pronësi të motrës së trajnerit aktual të Marsejës dhe dëmtimin e shtëpisë së gruas.









Bazuar në atë që doli, për t’i dhënë fund zhvatjes, Rino Gattuso ndërhyri dhe, nëpërmjet një miku, pagoi atë që u kërkua nga dy kriminelët e lidhur me ‘Ndrangheta’ dhe më pas u arrestuan.

Të dy (bosi lokal Aldo Abruzzese, 51 vjeç dhe Mustapha Hamil, krahu i tij operativ) besohet se janë pranë bandave aktive në qytetin kalabrez: për ta akuza është se janë nxitës dhe ekzekutues frikësimi.

Ata përgjegjës sipas Prokurorisë Publike dhe Drejtorisë së Qarkut Antimafia në Catanzaro për zjarrvënien e dy makinave në pronësi të Ida Gattuso, që ndodhi në Corigliano Rossano më 17 tetor dhe 15 dhjetor, dhe për dëmin – përsëri nga zjarri – në shtëpinë e gruas.

Frikësimi synonte të “bindte” familjen Gattuso për të paguar 3 mijë euro para mbrojtjeje për një kredi prej 80 mijë eurosh të marrë nga Francesco Gattuso për ndërtimin e një sistemi fotovoltaik.

Sipas asaj që raporton Corriere della Sera, ndër akuzat ndaj dy anëtarëve të ‘Ndrangheta’ thuhet se “dy përgjegjës për zhvatjen detyruan familjen Gattuso, dhe në veçanti Francesco dhe Gennaro (i njohur si Rino) Gattuso, nëpërmjet një punonjësi të vetë Gennaro Gattusos, për të paguar shumën prej 1500 euro, në total 3 mijë euro”.

Në fillim të vitit u sekuestrua një pjesë e shumës që do të paguhej. Të arrestuarit, lexojmë sërish në aktakuzë, akuzohen edhe për “rrethanën rënduese se kanë vepruar me metodë mafioze, në bazë të metodave të ekzekutimit të krimit, tipike për organizatat kriminale të tipit mafioz.

Il Corriere della Sera publikoi edhe disa përgjime në të cilat motra e Rino Gattusos flet për atë që ndodhi: “Kështu edhe Salvatore zbriti në Kalabri?” pyet një mik, duke iu referuar një bashkëpunëtori të ish-lojtarit të AC Milan.

“Po, vëllai im e dërgoi, gjithçka është në rregull”, përgjigjet Ida Gattuso. “Vetëm vëllai juaj mund ta zgjidhte historinë dhe askush tjetër,” përgjigjet shoku. Në biseda të tjera, Ida Gattuso shfaqej shumë e shqetësuar për kërcënimet:

“Babai nuk ka paguar ende. Ai kishte një ditëlindje në Hollyëood, bleu makinën, por nuk i rregulloi gjërat.” Dhe në një pasazh tjetër: “I thashë se kisha vënë në rrezik jetën…Nuk duroj dot më. As unë dhe as fëmijët e mi nuk jetojmë më nën këtë presion”.