Akuzat e Ahmetajt nga arratia, Noka: Të dhëna tronditëse! Qeveria duhet të kishte rënë

Deputeti Flamur Noka, nga Kryesia e Kuvendit u ndal në një prononcim për mediat pas përfundimit të mbledhjes së grupit të PD-së, ku ka komentuar deklaratat e Arben Ahmetajt.









Noka tha se dëshmitë e ish-numrit 2 të qeverisë Rama janë rrëqethëse dhe alarm i madh, teksa theksoi se “kemi të bëjmë me një organizatë kriminale që kërcënon me jetë çdo njeri që i del kundër”.

Sipas deputetit opozitar, “nëse do të kishte drejtësi të pavarur, sot qeveria duhet të kishte rënë”.

“Numri 2 i rilindjes qartësoi shqiptarët s kemi të bëjmë me një organizatë kriminale që kërcënon me jetë çdo njeri që i del kundër. Deklaratat e Ahmetajt ishin alarm i madh, dy organizata kriminale, qeveria që vetëm vjedh e vjedh, ka një organizatë tjetër kriminale që quhet SPAK duke mbuluar gjurmët e krimit të organizatës e parës. Fsheh provat që Veliaj është pronari real i inceneratorit të Tiranës. Arben Ahmetaj tregoi se pronari është Veliaj dhe 40% një biznesmen shqiptaro-zviceran. Të thënat e Ahmetajt, rrëqethëse. Nëse do të kishte drejtësi të pavarur, sot qeveria duhet të kishte rënë. Veliaj dhe Rama duhet të ishin marrë të pandehur”, tha Noka.