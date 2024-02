Mbreti Karl III diagnostikohet me kancer

Mbreti Karl III është diagnostikuar me kancer, ka njoftuar Buckingham Palace. Lloji i kancerit nuk është zbuluar, por sipas një deklarate të pallatit, Mbreti filloi trajtimet e rregullta të hënën.









Njoftohet se nuk është kancer i prostatës, por u zbulua gjatë trajtimit të tij të fundit për një prostatë të zmadhuar.

Pallati Buckingham thotë se Mbreti “mbetet plotësisht pozitiv në lidhje me trajtimin e tij dhe pret që të kthehet në detyrën e plotë publike sa më shpejt të jetë e mundur”.

Ai do t’i shtyjë angazhimet e tij publike dhe pritet që anëtarët e tjerë të familjes mbretërore të ndihmojnë për ta përkrahur gjatë trajtimit të tij. Edhe pse ai do të ndalojë ngjarjet e tij publike, Mbreti, 75 vjeç, do të vazhdojë me rolin e tij si kreu i shtetit.

Ai u pa në një shërbim të kishës në Sandringham të dielën, ku u dorëzua turmave.

Ai bëri një procedurë të prostatës në një spital privat në Londër më shumë se një javë më parë.

Mbreti kishte zgjedhur të bënte publikisht trajtimin e tij të prostatës, me qëllimin për të inkurajuar më shumë burra që të bënin kontrolle të prostatës, tha pallati në atë kohë.