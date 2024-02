TEST / Kush është fshehurazi i dashuruar me ju?

A keni menduar ndonjëherë nëse dikush mund të ketë ndjenja fshehurazi ndaj jush? Është e mundur që pa e ditur, një person i afërt të ketë një simpati të fortë për ju dhe ndoshta në njëfarë mënyre po përpiqet t’jua bëjë ta kuptoni… Përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme për të marrë sinjalet që ju dërgohen çdo ditë dhe kuptoni se kush e mban këtë sekret brenda vetes. Kush e di nëse një histori dashurie e papritur mund të lindë!









1 Sa vjeç jeni?

a.Më pak se 30

b.Më shumë se 30

c.Preferoj të mos përgjigjem

2 A mendoni se jeni të vëzhguar shpesh kur jeni…

a.Në shkollë ose në punë

b.Me miq

c.Në rrugë

3 A merrni shpesh mesazhe nga…

a.Kolegët ose shokët e klasës

b.Të njohurit e vjetër

c.Njerëz që nuk i njoh

4 Çfarë ju bën më shumë përshtypje te një person?

a.Pamja fizike

b.Personi

c.Inteligjenca

5 A e përkufizoni veten si person…

a.Optimist dhe diellor

b.I qetë dhe i menduar

c.Aktiv dhe i shkujdesur

6 Në një situatë të vështirë, kë do të thërrisnit për ndihmë?

a.Një mik

b.Një anëtar të familjes

c.Një person aty pranë

7 Si e kaloni pjesën më të madhe të kohës tuaj të lirë?

a.Lexoj

b.Dëgjoj muzikë

c.Luaj sport

8 Për takimin e parë, do të preferonit të shkoni…

a.Për darkë jashtë

b.Për të bërë një shëtitje

c.Në kinema

9 Çfarë mund të prishë fillimin e një njohjeje të butë?

a.Një qëndrim superioriteti

b.Një gjest i vrazhdë

c.Pesimizëm i tepruar

10 Cila prej këtyre citateve pasqyron më shumë mendimin tuaj?

a.Nuk mund të ketë miqësi midis një burri dhe një gruaje. Mund të ketë pasion, armiqësi, adhurim, dashuri, por jo miqësi. (Oscar Ëilde)

b.Dashuria është burimi i afinitetit shpirtëror dhe nëse kjo afërsi nuk lind menjëherë, ajo nuk mund të zhvillohet me kalimin e viteve apo edhe brezave. (Khalil Gibran)

c.Kur një dashuri mbaron, njëri nga të dy vuan. Nëse askush nuk vuan, nuk filloi kurrë. Nëse ata të dy vuajnë, nuk ka mbaruar kurrë. (Marilyn Monroe)

11 A ka ndonjë person që shpesh e takoni rastësisht gjatë daljeve tuaja?

a.Po, ndodh pothuajse gjithmonë

b.Ndonjëherë ndodh të takosh një person të caktuar

c.Rrallë takoj të njëjtët njerëz

12 A keni marrë dhurata të papritura kohët e fundit nga dikush për të cilin mund të jeni të interesuar?

a.Po, nga dikush që njoh

b.Po, por është person anonim

c.Nuk kam marrë asnjë dhuratë

13 A keni vënë re se dikush përpiqet të mbajë kontaktin me sy me ju për një kohë të gjatë?

a.Po, ndodh me dikë që e shoh shpesh gjatë ditës

b.Po, ndodh ndonjëherë me dikë që e shoh herë pas here

c.Jo, nuk më ndodh

Më shumë A / Një i panjohur

Personi i dashuruar fshehurazi me ju është një i huaj… A do ta kishit menduar ndonjëherë këtë? Ju nuk e dini se kush është, por ai ose ajo ju njeh shumë mirë! Ndoshta nga ndrojtja ose nga respekti, ndoshta sepse e di që ju jeni tashmë në një lidhje, ai/ajo nuk ka dalë ende hapur, edhe nëse do të donte të dilte. E keni parasysh se kush mund të jetë ky person i maskuar? Mprehni shikimin tuaj dhe mbase do të vini re dikë që ju shikon ose ndjek lëvizjet tuaja, ose që ndoshta ju dërgoi një dhuratë pa e zbuluar dërguesin!

Më shumë B / Një koleg

Personi që është fshehurazi i dashuruar me ju është kolegu apo shoku juaj i klasës… A do ta kishit menduar ndonjëherë këtë? Epo, thuaj të vërtetën, gjithmonë ke pasur disa dyshime! Nga ana tjetër, ai/ajo është gjithmonë i sjellshëm me ju, ju sjell mëngjesin dhe bën gjithmonë një pushim me ju. Në punë ose gjatë orës së mësimit, ju ndihmon, duke zbritur edhe kohën nga aktivitetet e tij/e saj dhe më pas sigurisht që ka pasur ftesa për një dalje jashtë kontekstit në të cilin shihni njëri-tjetrin çdo ditë. Çfarë mendoni ju në lidhje me të? Ndoshta shenjat ishin aty, por ju ende nuk keni dashur t’i shihni ato? Mendoni për këtë dhe vlerësoni nëse është e përshtatshme t’i dorëzoheni përparimeve!

Më shumë C / Shoku juaj më i mirë

Personi i dashuruar fshehurazi me ju është miku juaj më i mirë… A do ta kishit menduar këtë? Nëse mendoni se e juaja është një miqësi e vërtetë midis një burri dhe një gruaje, me siguri do të duhet të ndryshoni mendje. E vërteta është se ajo/ai që e quan veten miku yt më i mirë nuk është gjë tjetër veçse një i dashuruar i maskuar! Ndoshta edhe ai vetë nuk e ka kuptuar ende se ka ndjenja për ju, por së shpejti do t’i duhet të merret me të! Nga ana tjetër, ju kaloni pjesën më të madhe të kohës së bashku, i besoni njëri-tjetrit, shkëmbeni butësi dhe respektoni njëri-tjetrin… ndoshta e gjithë kjo është shumë më tepër se një miqësi, nuk mendoni kështu?

