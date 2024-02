“Unë të shoh natën, je erotik”-Meri Shehu ngacmon Bardhin: Në një jetë tjetër do të jemi bashkë, të dua shumë edhe pse nuk ma var…

Batutat e Meri Shehut për Bardhin janë ndër më të pëlqyerat nga publiku pasi shkaktojnë shumë të qeshura.









Së fundmi Meri ka vendosur të ngacmoj reperin nga Maqedonia e Veriut duke i thënë se e pëlqen shumë dhe i duket erotik. Meri gjithashtu i ka treguar Bardhit se ai ka një emër që është shumë i veçantë për të.

Teksa Bardhi po lante enët Meri i thoshte se duhet të ekzistojë një botë tjetër që ajo dhe Bardhi të jenë bashkë, pasi sipas asterologes në këtë botë fati nuk deshi ti bënte bashkë duke përmendur edhe diferencën në moshë.

Pjesë nga biseda:

Meri:Unë natën të kam parë je “full time” erotik nuk e dija që ju nga Maqedonia e Veriut jeni kështu

Bardhi: Jemi o Meri…

Meri: Unë do ta zgjidhja një si ty…

Bardhi: Eh fati…

Meri: Ky është kompliment more çfarë ke?

Bardhi: Fati pra fati nuk deshi

Meri: Fati nuk na lejoj ndoshta në jetën tjetër se është çështje moshe kjo

Bardhi: A beson në botën tjetër

Meri: Po ne lidhje me ty po, se është çështje moshe se unë ty të dua shumë. Them se duhet të ketë jetë tjetër që të më takoj mua me ty

Meri: Ke emrin e një njeriu shume të rëndësishëm për mua

Meri: E di qe ti nuk ma var po nuk ka problem

