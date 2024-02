“Me urdhër të paligjshëm deputetët u penguan të futen në seancë”-Gazment Bardhi: As Garda dhe as policia nuk e ndal opozitën…

Gazment Bardhi është shprehur se me urdhër të Ramës deputetët e opozitës nuk u lejuan të futen brenda ambienteve të Parlamentit.









Bardhi tha se as Garda dhe as policia nuk e ndal opozitën nga përballja dhe aksioni përballë regjimit të Ramës.

“Sic e patë sot në Kuvend kishte ardhur bashkëpunëtori i Ahmetajt, i akuzuar nga ai si koka e inceneratorëve. Me një urdhër të paligjshëm deputetët u penguan të futen në seancë. Edhe ndaj deputetëve që nuk kishte masë, Rama një frikacak që i fshihet përballjes tentoi të lërë jashtë deputetët e opozitës

Besoj që vetëm me regjime autoritar ndodh që deputetët nuk lejohen të futen për të ushtruar mandatin

E paimagjinueshëm që deputetet të shqyhen nga xhaketa për tu futur ne seancë, por e shpjegueshme kur bëhet fjalë për një regjim të tillë.

As Garda dhe as policia nuk e ndal opozitën nga përballja dhe aksioni përballë regjimit të Ramës. Do ti bashkohem cdo proteste qytetare kundër regjimit të Edi Ramës”, tha Bardhi para mediave.