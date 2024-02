Mbreti u diagnostikua me kancer, princ Harry do të udhëtojë drejt në Mbretërinë e Bashkuar. Si e mori vesh lajmin tronditës duka i Sussex

Duka i Sussex- it po përgatitet të udhëtojë në Mbretërinë e Bashkuar gjatë ditëve të ardhshme për të vizituar babain e tij Mbretin Charles , i cili spo është diagnostikuar me kancer, ka thënë një burim i afërt me Princin Harry.









“Duka foli me babanë e tij për diagnozën,” tha Zyra e Dukës dhe Dukeshës së Sussex. “Ai do të udhëtojë në MB për të parë Madhërinë e Tij në ditët në vijim”.

Mësohet se Charles, 75 vjeç, e njoftoi personalisht djalin e tij më të vogël Harry, për lajmin tronditës përpara se ta njoftonte botën nëpërmjet një deklarate të Pallatit Buckingham të hënën në mbrëmje.

Në deklaratë thuhej: “Gjatë procedurës së fundit në spital të Mbretit për zmadhimin beninj të prostatës, u vu re një çështje shqetësuese. Testet e mëvonshme diagnostikuese kanë identifikuar një formë kanceri.

Madhëria e tij ka filluar sot një orar të mjekimeve të rregullta, kohë gjatë së cilës ai është këshilluar nga mjekët që të shtyjë detyrat me publikun. Përgjatë kësaj periudhe, Madhëria e Tij do të vazhdojë të ndërmarrë punët shtetërore dhe dokumentet zyrtare si zakonisht.

Mbreti është mirënjohës ndaj ekipit të tij mjekësor për ndërhyrjen e tyre të shpejtë, e cila u bë e mundur falë procedurës së tij të fundit në spital. Ai mbetet plotësisht pozitiv për trajtimin e tij dhe pret që të kthehet në detyrën e plotë publike sa më shpejt të jetë e mundur.

Madhëria e tij ka zgjedhur të ndajë diagnozën për të parandaluar spekulimet dhe me shpresën se mund të ndihmojë mirëkuptimin publik për të gjithë ata në mbarë botën që janë të prekur nga kanceri.