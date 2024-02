Noka përplaset me Gjiknurin për Reformën Zgjedhore: Me opozitë të emëruar nuk bën dot asgjë. Thuaj kryetarit tënd…

Bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Zgjedhore, Damian Gjiknuri ka mbërritur në kryesinë e Kuvendit por nuk është lejuar të hyjë në mbledhje nga deputetët e opozitës të cilët i kanë bllokuar derën.









Debati Gjiknuri-Noka:

Gjiknuri: Doni Reformë Zgjedhore?!

Noka: Thuaj kryetarit tënd nuk bën dot asgjë me opozitë të emëruar. As ti as Edi Rama nuk mund të mohoni opozitën, nuk e zhbëni dot.

Gjiknuri: Hajde futini brenda, hajde të dëgjojmë shoqërinë civile.

Noka: Hajde në sallë. O Mulo me shoqërinë civile do bashkërendojmë…

GJiknuri: Çfarë opozite e emëruar, a je aty brenda…

Noka: A ke qenë në opozitë ti? Ke pas bashkëkryetarin, ku e kam unë bashkëkryetarin?

Gjiknuri: Kush e solli bashkëkryetarin? Ju e keni sjell…

Noka: Ta solli Rama, e ke emëruar ti…

Gjiknuri: Mulo mos bërtit. Keni vendos ta bllokonani prapë.