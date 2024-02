Reforma Zgjedhore Online, Alibeaj replikon me SMS: Njoftimin e ke të pasaktë! S’kam dhënë pëlqimin tim…

Deputeti i PD-së, Enkeled Alibeaj ka replikuar me SMS lidhur me zhvillimin e zhvillimin online të mbledhjes për Reformën Zgjedhore.









Bashkëkryetari është njoftuar me anë të një mesazhi se pas shtyrjes së mbledhjes në Kryesi për shkak të bllokimit të sallës nga deputetët e opozitës, mbledhja do të zhvendosej online në Zoom ditën e premte.

Në SMS thuhet se orari është vendosur në dakordësi të dy bashkëkryetarëve të Komisionit.

“Të nderuar anëtarë të Komisionit, Më lejoni t’Ju njoftoj se në pamundësi të zhvillimit të mbledhjes fizike, me dakordësi të dy bashkëkryetarëve të Komisionit, mbledhja do të zhvillohet online, me anë mjeteve të komunikimit elektronik në platformën Zoom, ditën e premte, datë 09.02.2024, në orën 10.00”, shkruhet në SMS dërguar Alibeajt.

Por ky i fundit ka kthyer mesazh duke u shprehur se njoftimi është i pasaktë pasi nuk ka dhënë pëlqim për mbledhje online ditën e premte.

Alibeaj shkruan se ka kërkuar mbledhje të Komisionit ditën e sotme, duke kërkuar që kjo t’i përcillet bashkëkryetarit, Damian Gjiknuri dhe të ribëhet sërish njoftimi.

“Pershendetje Vijola. Kete njoftim e ke te pasakte! Nuk kam dhene pelqimin per mbledhje online diten e premte.

Ndaj percillja bashkekryetarit si kerkese, per te ribere njoftimin per mbledhje diten e sotme. Jam ne pritje".