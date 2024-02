Albi Nako iu drejtuar Romeos duke i thënë: Nuk ke këllqe…Reagon Donaldi: Mirë që u morën mungesat dhe kuptuan se koreografi qenka aty, vdesin ta përmendin për…

Në prime-n e mbrëmjes së djeshme në ‘Big Brother Vip 3’, Albi Nako hodhi akuza ndaj Romeo Veshajt duke e cilësuar “pa këllqe” dhe se shfrytëzon vajzat për lojë.









Komentet e Albit erdhën pas një debati mes Romes dhe Roza Latit. Kjo e fundit e cilësoi Romeon lojtar të dobët që merret me muhabete grash.

Në lidhje me këtë debat dhe këto akuza, ka reaguar vëllai binjak i Romeos, Donaldi. Në lidhje me këtë debat dhe këto akuza, ka reaguar vëllai binjak i Romeos, Donaldi.

Përmes një postimi në Instastory, Donaldi tha se nëse Romeo do fliste për jetën jashtë të Rozës, sic bëri kjo e fundit, do të ishte bërë problem kombëtar.

Ndërsa për Albin, me nota ironizuese, tha se vetëm pasi u morën mungesatu kuptua se koreografi ishte aty.

“Ta bëj dhe unë njëherë opninonistin se s’më gjen gjë. Romeo paska frikë të merret me gocat kur më shumë debate ka me goca. Një gocë i përmend jetën jashtë dhe vetëm se nuk ju kthye me të njëjtën monedhë paska frikë dhe mungesë argumenti. Imagjinoni të kishte folur Romeo për jetën e asaj. Ishte bërë problem kombëtar. Po nuk e diskuton njeri këtë.

Romeo vetëm ofendon kur Romeos i thonë nuk je burrë se futesh në muhabete grash, kur muhabetet e grave vdesin ta përmendin për puçi puçi dhe e ftojnë në debat. Romeo thotë i mbroj njerëzit e mi! Aaa gabim, ti mbron njerëzit, jo jo bën strategji, jo është mirë t’i mbrosh, po pranoje që i mbron. Se kur i mbron është mirë që mbron etj etj. Aaa se harrova.

Mirë që u morën mungesat sot që kuptuam që koreografi qenka aty dhe paska pas mendime të tjera kur rrinte mes shokësh porrr mendimin e vet e jep vetëm kur merr sinjal nga opinionisti. Hajde dhe ca duartrokitje tani për këtë që shkrova dhe pse nuk duhen”, shkruan Romeo.