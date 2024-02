“Dua ta bëj Ilnisa telefonatën…”- “Big Brother” i dha mundësinë që të fliste me vajzën e saj, Ledjona nuk e pranon: Të flasë ajo sepse e ka vajzën më të vogël dhe…

Gjatë spektaklit të mbrëmshëm “Big Brother “ ju dha mundësinë dy banoreve të shtëpisë, Ilnisës dhe Ledjonës që të bëjnë një telefonatë me vajzat e tyre.









Por ishin banorët e shtëpisë ata që do zgjidhnin se cila nga vajzat do të fliste në telefon me të voglën e saj Ledjona apo Ilnisa.

Ledjona e fitoi këtë mundësi me shumicë votash nga banorët por gjithsesi ajo vendosi që këtë mundësi të mos e shfrytëzojë por ti jepte mundësi Ilnisës të fliste me vajzën ë saj Anais.

Ledjona u shpreh se vajza e Ilnisës është më e vogël dhe duke qenë se ajo e ka diçka nga vajza (për arushin e saj) do të donte t’ia kalonte asaj telefonatën.

“Ledion të them diçka? Unë kam kam folur pak me Ilnisën për sa përket marrëdhënies që kemi me vajzat dhe duke qenë se e ka më të vogël dhe unë e kam diçka nga vajza dua ta bëj Ilnisa telefonatën.