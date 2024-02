Pse Bardhi vendosi të shkonte te ‘Rrugica e Berishës’? Luan Baçi zbulon prapaskenat: E rëndësishme është se ne

Nga studioja e Panorama TV, deputeti i Partisë Demokratike, Luan Baçi, ka folur për pjesëmarrjen e Gazment Bardhit në protestën poshtë banesës së Berishës, duke thënë se nuk ishte lajm pasi PD është e bashkuar.









“Nuk ishte lajm ardhja e Bardhit të rrugica e Berishës, sepse shpesh herë e kam thënë është kryer bashkimi i PD-së. E rëndësishme është se ne pas një mbledhje, vemi në parlament në mënyrë të organizuar, aksioni në mënyrë të organizuar, vendimet i marrim bashkë”, tha Baçi.

Në lidhje me përjashtimin e ligjvënëse të opozitës nga seancat plenare, tha se nuk kanë ankimuar asnjë vendim të Komisionit të Etikës nga frika se mund të anatemohen nga qytetarët se e bëjnë një gjë të tillë vetëm se u pritet rroga.

Baçi e cilësoi si mentalitet komunist, ndërsa shtoi se mosveprimi është i gabuar.

“Veprimtaria e kësaj mazhorance është uzurpimi i të gjitha pushteteve. Mund të ndodh që këtë të enjte 19 të përjashtuarit nuk jemi përsëri në parlament. Masat merren në mënyrë djallëzore, se nuk merren ditën e Kuvendit por dy tre ditë më vonë.

E kemi ngrit si problem që në këtë drejtim kemi qenë të hallakatur dhe të mangët. Nuk kemi vepruar asnjëherë sepse kemi patur atë kompleksitetin sepse duke qenë deputetë dhe po ta ankimojnë në Gjykatën Administrative do na anatemojnë qytetarët duke thënë këta ankimojnë se u pitet rroga, ky është mentalitet komunist për mendimin tim, sepse është pagë për punën që ne bëjmë. Mosveprimi ynë është i gabuar”, tha ai.

Deputeti demokrat foli dhe në lidhje me protestën e thirrur nga opozita më 20 shkurt, Baçi tha se ajo datë do të shënjojë nisjen e fuqishme mos ndaljen e tubimeve deri në rrëzimin e Edi Ramës.

“Organizimi i PD ka mbaruar. PD ka fazën e vetë të organizimit të zgjedhjeve, nga seksioni një anëtar një votë deri të kryetari. Organizimi për mënyrë sesi do bëhet aksioni opozitar, patjetër stina e protestave do të fillojë dhe nuk do të ndalojë. Patjetër do të ketë protesta të tjera të fuqishme. 20 shkurti është datë simbolike se është rrëzuar busti i Enver Hoxhës dhe ne sot jemi në një diktaturë. Kemi një kryeministër që ka uzurpuar të gjitha pushtete dhe tani që i doli situata nga kontrolli kërkon të mbajë opozitën falsi. Nga 20 shkurti nisëm e fuqishëm e fortë në mos ndaljen e protestave deri në rrëzimin e këtij diktatori që na mbiu pas 33 vjetësh”, tha ai për Panorama TV.