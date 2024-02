“Shqipëria, kampione në rajon si vendi me taksa më të larta”- Ilir Meta: Paratë grabiten nga qeveria me inceneratorët, koncesionet dhe tenderat

Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta është shprehur se raporti i Institutit Ndërkombëtar të Taksave, e ka nxjerrë Shqipërinë kampione në rajon si vendi me taksa më të larta për të ardhurat personale









Meta shprehet se taksat nuk merren për të përmirësuar jetën dhe shërbimet ndaj qytetarëve, por “siç provohet me mijëra fakte e dokumenta grabiten dhe vidhen nga qeveria me inceneratorët, me koncesione dhe tendera”.

Ai thekson se për Partinë e Lirisë, ulja e taksave është një prioritet absolut.

Shqipëria kampione në rajon si vendi me taksa më të larta për të ardhurat personale.

Vetëm qeveria e Rilindjes mund të na dhuronte këtë vend në podium, duke ju bashkëngjitur sukseseve të tjera që na rendisin të parët në rajon edhe për çmimet më të larta të ushqimeve, edhe për çmimet më të larta të naftës, edhe për çmimet më të larta të apartamenteve.

Sipas Institutit Ndërkombëtar të Taksave, niveli i taksave për të ardhurat personale në Shqipëri është deri në 23%, ndërsa Kosova e ka 10%, Maqedonia e Veriut 10%, Bosnje Hercegovina 10%, Rumania 10% dhe Bullgaria 10%.

Këto taksa kaq të larta nuk merren për të përmirësuar jetën dhe shërbimet ndaj qytetarëve, por siç provohet me mijëra fakte e dokumenta grabiten dhe vidhen nga qeveria me inceneratorët, me koncesione dhe tendera.

Për Partinë e Lirisë ulja e taksave është një prioritet absolut, shoqëruar me transparencë dhe llogaridhënie ndaj qytetarëve si dhe me ndëshkimin e abuzuesëve me fondet publike.