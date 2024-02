Hynte fshehurazi në shtëpinë e studentit 14-vjeçar për të bërë s*ks. Si u zbulua mësuesja nga ADN-ja e marra nga çarçafët e krevatit

Një ish-mësuese e martuar e shkollës së mesme në Virxhinia është deklaruar fajtor për abuzim seksual me një nxënësi 14-vjeçar. Sipas New York Post, Megan Pauline Jordan, 25 vjeç, e cila jepte mësim në shkollën e mesme Hungary Creek në Henrico County, pranoi se hyri fshehurazi në shtëpinë e një studenti 14-vjeçar për të bërë seks me të.









Raportohet se mësuesja kryente marrëdhënie seksuale në shtëpinë e 14- vjeçarit nga ku u gjet edhe ADN-ja e saj e marra nga çarçafët e krevatit.

25 vjeçarja, Megan Pauline Jordane cila jepte mësim në shkollën e mesme “Hungary Creek”

“Gjatë vitit shkollor 2022-2023, zonja Jordan kishte marrëdhënie seksuale me studentin e saj 14-vjeçar. Në disa raste, zonja Jordan shkonte në shtëpinë e 14-vjeçarit dhe kryente marrëdhënie seksuale me studentin. ADN-ja e saj u gjet nga çarçafët e tij të shtratit,”- tha të martën avokatja e Henrico County Commonwealth Shannon Taylor

Sipas një njoftimi për shtyp nga Policia e Qarkut Henrico , mësuesja u arrestua në qershor 2023. Deklarata vuri në dukje se të miturit, ata nën moshën 17 vjeç, nuk janë ligjërisht në gjendje të pranojnë aktivitetin seksual sipas kodit të Virxhinias.

Njoftimi:

”Në fillim të qershorit 2023, Policia e Henrico u bë në dijeni të akteve potencialisht të papërshtatshme që përfshinin një të rritur që vepronte në mënyrë të kujdestarisë me një student të kontesë Henrico. Një hetim u hap, u hetua tërësisht dhe mbetet aktiv. Nga ky rast, u mblodhën mjaft informacione që lejuan policinë e kontesë Henrico të kërkonte aktakuza në lidhje me akte të mundshme seksuale midis një të rrituri dhe një të mituri adoleshent”, thuhet në deklaratë.